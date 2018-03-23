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拆公投盟帳棚 北市府：因沒申請路權沒報備

2018-03-23 22:24中央社 台北23日電

建管處人員下午由警方排除抗議人員，強行拆除公投盟帳篷。記者莊琇閔／攝影
建管處人員下午由警方排除抗議人員，強行拆除公投盟帳篷。記者莊琇閔／攝影
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台北市政府今天拆除台灣公投護台灣聯盟促進會在立法院旁帳棚，公投盟發聲明提及有向新工處申請路權，但未通過。市府則表示，由於沒有申請路權及報備，依法拆除。

北市府以未申請路權和報備為由，上午派員前往拆除公投盟在立法院旁、濟南路的帳棚。傍晚6時，由建管處派出的工人採除另兩頂帳棚，聲援公投盟的民眾再度和警方發生拉扯，優勢警力在晚間7時初排除狀況，讓工人進場，完成3頂帳棚的拆除工作。

市府發言人劉奕霆表示，因公投盟未申請路權，也未向建管處報備，建管處3月20日已派員到場查報並疏導，若未自行拆除，市府將代為拆除。

公投盟發聲明提到，從2008年駐守立法院後，長期都有申請路權和帳棚設置許可，因北市府在申請路權程序出現瑕疵，且針對不同立場團體有明顯雙重標準，刻意刁難公投盟，導致無法成功申請路權。3月20日上午，市府都發局到場張貼公文，聲稱帳棚是違章建築，要求自行拆除，但未寫明自拆期限和日期。

公投盟表示，20日隨即向市府新工處申請路權，並填表申請26日、27日路權且已完成繳費，工務局告知需傳真繳費單據才能確認申請，若完成手續就可暫緩拆除；但今天中午，新工處公文回覆稱26日、27日的路權未通過，原因是其他團體已申請。

由於公投盟帳棚已設置多年，北市府今天的拆除，引起外界疑問。建管處長張明森表示，17日接獲媒體詢問，關於公投盟設置的帳棚是否有申請許可核准，19日清查後發現，確實沒有申請路權及報備搭設棚架。

張明森並說，現場有一些個人物品，持有人強烈表達要自行清除，給予1天緩衝期，若明天晚間9時還未清除，就會直接當廢棄物處理。

建管處說，要在道路搭建臨時棚架，需先向警察局和新工處申請並取得集會遊行許可及路權，依「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」送件申請報備後才可搭設。

公投盟帳篷拆除後，被堆置在路旁。記者丘采薇／攝影
公投盟帳篷拆除後，被堆置在路旁。記者丘采薇／攝影
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公投盟帳篷拆除後，警方圍起人牆封鎖線。記者丘采薇／攝影
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