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公投盟帳篷被拆 蔡丁貴酸柯文哲崩潰 立法院尊重

2018-03-23 19:52聯合報 記者丘采薇╱即時報導

公投護台灣聯盟」從2008年起在立法院外長期搭設的帳篷，今遭台北市政府強行拆除，公投盟總召蔡丁貴表示，他認為是他宣布參選台北市長，讓台北市長柯文哲有壓力，因此才派人拆他的「競選總部」，他也說，柯文哲竟然對他參選怕成這樣，「大概心裡都崩潰了。」

立法院秘書長林志嘉則表示，路權由台北市政府核准並決定去留，可以留就可以，不可以留就不可以，他也強調，帳篷搭在立法院圍牆外，與院方並沒有直接關係，尊重台北市政府。

獨派團體「公投護台灣聯盟」長期設攤在立法院外，台北市政府工務局昨天強制拆除，公投...
獨派團體「公投護台灣聯盟」長期設攤在立法院外，台北市政府工務局昨天強制拆除，公投盟與自由台灣黨與警方激烈口角衝突後，警方強制驅離公投盟人員。記者陳柏亨／攝影
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建管處人員下午由警方排除抗議人員，強行拆除公投盟帳篷。記者莊琇閔／攝影
建管處人員下午由警方排除抗議人員，強行拆除公投盟帳篷。記者莊琇閔／攝影
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公投盟遭拆帳篷。記者蕭雅娟／攝影
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立法院柯文哲公投
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