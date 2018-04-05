工商團體 籲分散布局

2018-04-05 01:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



美國對大陸祭出涉及1,300餘項中國大陸製產品的「301制裁」清單，工商團體認為，此次制裁清單中以太陽能、LED等主要產品，國內相關產業多少遭受池魚之殃，建議台灣企業應持續全球布局分散區域風險，包括東協、美國及回台設廠都是選項。

工總理事長許勝雄指出，中美貿易大戰並非中美雙邊事務，由於台灣許多零組件等「中間材」外銷至大陸後，以美國為終端輸出市場，在美對陸祭出高額關稅後，對台灣產業的衝擊勢不可免，按照美國提出的「301制裁」清單初步看來，對國內資通訊等科技業衝擊最大，對傳產的影響則較輕微。

工商協進會理事長林伯豐指出，台灣產業透過大陸加工，再外銷美國占比高達三成，其中又以電子零組件占比最高，所受影響也會最大。

台灣廠商應如何因應，許勝雄表示，台灣廠商只能被動因應，一方面密切留意後續發展，同時要加快全球布局腳步，分散區域風險，例如配合政府新南向，將生產基地由對岸轉移至和美國簽有自由貿易協定的東協國家，或是考慮回台及直接赴美設廠，避過中美貿易戰火。

林伯豐建議企業可考慮到美國投資最終產品，或是到美國認可的國家、地區加工後再銷往美國，尋找可能的商機；不過，這也勢必改變企業的全球布局，造成台灣整體經濟更為嚴峻，政府應提出產業、環評及勞工政策等因應方案，改善投資環境，讓企業和高端人才留在台灣。

對於中美貿易戰後續，許勝雄和林伯豐都保持較樂觀看法，認為中美繼續打下去，大陸出口緊縮，美國也將承受物價上漲壓力，對雙方經濟都是傷害，最後選擇以談判妥協收場，相信是最可能的結果。