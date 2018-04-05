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蘋果鏈躲過制裁 台代工廠鬆口氣

2018-04-05 01:39經濟日報 編譯林奕榮湯淑君／綜合外電

美國貿易代表署（USTR）公布對中國的「301制裁」清單排除許多消費性商品，令業...
美國貿易代表署（USTR）公布對中國的「301制裁」清單排除許多消費性商品，令業者大鬆一口氣。 路透
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美國貿易代表署（USTR）公布對中國的「301制裁」清單，宣布將對美國進口的14類106項商品加徵25%的關稅。資通訊產業原本「挫咧等」，但清單排除許多消費性商品，除了服飾和鞋類，還包括蘋果公司生產的iPhone智慧手機和戴爾（Dell）生產的筆電，令業者大鬆一口氣。

路透報導，美國政府的課稅清單排除這些消費性商品，零售商的憂慮暫獲緩解；他們原本擔心，一旦加徵關稅，將使美國消費者承受成本升高的代價，進而影響生意。

經濟日報提供
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一名業界人士指出，清單排除大部分的消費性科技產品，有點出乎預期，因為這是中國對美國出口的主要項目之一。他形容科技業的感覺，「像是閃過了一顆子彈」，但傳統工業品、製藥業和醫療裝置等企業仍將受到衝擊。

USTR官員指出，實施關稅的項目是以演算法決定，希望對中國出口商施加最大的痛苦，將美國消費者所受傷害降到最低；但正式清單和演算法擬定的名單不同，刪除一些可能導致美國經濟混亂，以及基於法律因素需排除的商品。

牛津經濟研究院經濟學家史雷特（Adam Slater）表示，中美貿易關係變得劍拔弩張，可能成為全球經濟受重創的最大風險，尤其美國總統川普「相當執著於」美國對中國3,400億美元的雙邊貿易逆差，曾揚言要把對中國逆差砍掉1,000億美元。美國若要對中國採取嚴厲的保護主義措施，勢必得重砲轟擊中國的電信和電子產業（占中國對美國出口的30%左右），可能反而傷害美國自身，因為美國企業積極參與（或間接參與）中國的相關產業，可能成為美國採取「非常強硬行動」的一大障礙。

關稅演算法
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