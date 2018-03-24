蔡總統喊話 台灣製造拚突圍

2018-03-24 02:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



蔡英文總統表示，美中貿易戰看起來是一觸即發的狀態，國安團隊、行政團隊，長期以來都對局勢有充足掌握，政府會密切注意後續發展，並做必要因應。 報系資料照 分享 facebook

美中貿易大戰開打，蔡英文總統昨（23）日接見「亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」致詞時，提出政府四項因應策略，包括：將加大台灣研發及生產的比重，增加產品台灣成分，以強化被認定為「台灣製造」。

在外交上，蔡總統強調，台灣會持續和美國協商溝通，確保貿易利益不被傷害。 她表示，協商是解決貿易衝突的最好方法，呼籲美中及相關各方，積極進行協商，避免貿易戰全面爆發。

蔡總統昨日接見「亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」表示，美國總統川普簽署備忘錄，基於「301條款」對中國大陸產品實施貿易制裁，造成全球市場出現一些波動。

蔡總統進一步說明政府的態度及因應策略。她表示，美中貿易戰看起來是一觸即發的狀態，國安團隊、行政團隊，長期以來都對局勢有充足掌握，政府會密切注意後續發展，並做必要因應。台灣本身即是很重要的貿易國，會持續和美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會被影響、也不會被傷害。

蔡總統並指出，近2年來，台灣經濟的基本面越來越好，也是股市榮景的重要原因，無論是解決五缺的問題、法規的鬆綁，或是加速投資台灣，行政院都有專案在執行，請大家對台灣經濟的情勢要有信心。

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至於政府因應策略，蔡總統說，第一，我們要加大台灣研發及生產的比重，持續強化台灣，作為生產以及技術開發的貿易基地。擴大技術開發、關鍵零組件製造，提升附加價值及經營管理技術。增加產品的台灣成分，他們會被認定為「台灣製造」。

蔡總統強調的第二點是加速內需投資。她強調，近兩年台灣經濟開始轉型，國內經濟成長動能回升，內需也持續在擴大。因此，要加速前瞻基礎計畫的落實，並持續推動能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於內需發展的計畫，讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。

第三，蔡總統表示，必須提高創新能量。科技發展和智財權的保護，是貿易的決勝關鍵。所以，5加2產業創新以及各項科技產業發展的計畫，都要加大力道、增加投資、加速執行。第四，是多元布局。我們要積極推動貿易和生產基地的多元化，尤其透過新南向政策，加速台灣在新南向國家的布局。