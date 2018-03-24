觀察站／美制裁清單 台廠恐難逃波及

2018-03-24 00:33 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 高詩琴



中美貿易戰開打恐將拖累全球經濟，台廠也受波及。圖為大陸公安在山東青島注視貨輪進港。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普對大陸祭出三〇一條款制裁，雖然美方還沒有公布清單，但初估會有「全範圍攻擊」與「中低階攻擊」兩種清單，台廠恐怕難逃波及。

經濟部幕僚分析，美方的制裁清單會有兩種走向，第一種是對大陸進口產品都課徵高關稅，也就是「全範圍攻擊」。如此不論是蘋果iPhone手機或是大陸品牌華為手機，全部都會受到影響。不論是從台灣出貨的上游晶片廠商，還是在大陸生產的組裝廠，都將受到重傷。

「全範圍攻擊」因為會傷害到美國本土客戶，被外界認為機率比較小，不過對習於不按牌理出牌的川普來說，也並非不可能。

第二種就是「中低階攻擊」。為了保護美國公司，美國貿易代表署也可能特別針對中低階產品，如擬定報關金額五百美元以下才課徵高關稅等。如此對於我國有參與蘋果供應鏈的廠商影響會比較小，但產品定位較中低階、與大陸廠商競爭的台商，仍躲不過波及。

無論如何，台廠躲不過這波中美貿易戰。尤其我國國際處境特殊，在美方講究實力原則、兩岸處於冷和狀態下，就連唯一具有「角色」的舞台─WTO（世界貿易組織），在這兩大經濟體的貿易大戰下，還能剩多少功能也在未定之天。

未來全球貿易大戰恐成為新常態，也許有些國家可以「選邊站」自保，但台灣卻連選邊的機會都沒有，就算僥倖閃過這次，也難保下次不遭波及。我國經貿策略夠靈活嗎？將是蔡政府接下來棘手的難題。