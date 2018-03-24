貿易戰火延燒…電子等四大產業 首當其衝

中美貿易戰火延燒，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣電子消費等四大產業將首當其衝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中美貿易戰開打，引發企業大老憂心，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣電子消費、紡織、機械加工及電子零組件業等四大產業，因為透過大陸加工再外銷美國占比高，將首當其衝。

林伯豐說，台灣產業透過大陸加工再外銷美國占比達三成，若貿易戰火加劇，所受衝擊不容忽視。

台灣企業該如何因應，林伯豐表示，可考慮到美國投資最終產品，或是到美國認可的國家、地區加工後再銷往美國，尋找可能的商機；不過，這也勢必改變企業的全球布局，造成台灣整體經濟更為嚴峻，政府應提出產業、環評及勞工政策等因應方案，改善投資環境，讓企業和高端人才留在台灣。

台積電主管昨天表示，該公司主要生產基地在台灣，不受影響；台積電不評論美中貿易戰相關議題。聯電則指出，此舉恐對全球經濟發展造成負面衝擊，現在仍在評估影響程度，將持續觀察後續發展。

鴻海、和碩、英業達、仁寶與緯創等代工廠，目前都有在墨西哥設廠，仍可享有北美自由貿易協定的稅率優惠，避開這次中美貿易大戰；但若川普不顧北美自由貿易協定協議，則代工廠仍將受到衝擊。

運輸業者表示，若貿易制裁造成全球貿易量大減，對海、空運輸業都是重擊；特別是貨櫃航運業者，今年除面臨運力過剩挑戰，還得面對貿易戰火，可說是雪上加霜。