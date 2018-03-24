親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰影響
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

貿易戰火延燒…電子等四大產業 首當其衝

2018-03-24 00:24聯合報 記者高行蕭君暉謝佳雯韓化宇／台北報導

中美貿易戰火延燒，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣電子消費等四大產業將首當其衝。...
中美貿易戰火延燒，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣電子消費等四大產業將首當其衝。 圖／聯合報系資料照片
分享
中美貿易戰開打，引發企業大老憂心，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣電子消費、紡織、機械加工及電子零組件業等四大產業，因為透過大陸加工再外銷美國占比高，將首當其衝。

林伯豐說，台灣產業透過大陸加工再外銷美國占比達三成，若貿易戰火加劇，所受衝擊不容忽視。

台灣企業該如何因應，林伯豐表示，可考慮到美國投資最終產品，或是到美國認可的國家、地區加工後再銷往美國，尋找可能的商機；不過，這也勢必改變企業的全球布局，造成台灣整體經濟更為嚴峻，政府應提出產業、環評及勞工政策等因應方案，改善投資環境，讓企業和高端人才留在台灣。

台積電主管昨天表示，該公司主要生產基地在台灣，不受影響；台積電不評論美中貿易戰相關議題。聯電則指出，此舉恐對全球經濟發展造成負面衝擊，現在仍在評估影響程度，將持續觀察後續發展。

鴻海、和碩、英業達、仁寶與緯創等代工廠，目前都有在墨西哥設廠，仍可享有北美自由貿易協定的稅率優惠，避開這次中美貿易大戰；但若川普不顧北美自由貿易協定協議，則代工廠仍將受到衝擊。

運輸業者表示，若貿易制裁造成全球貿易量大減，對海、空運輸業都是重擊；特別是貨櫃航運業者，今年除面臨運力過剩挑戰，還得面對貿易戰火，可說是雪上加霜。

林伯豐台積電川普自由貿易
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

中美貿易戰… 轉單效應？ 恐衝擊我產業

2018-03-24 00:39

美中大戰 蘋果鏈恐受波及

2018-03-24 00:48

觀察站／美制裁清單 台廠恐難逃波及

2018-03-24 00:33

蔡總統提4策略 賴揆：積極因應

2018-03-24 00:09

川普對中祭301條款 台廠恐受波及嚴陣以待

2018-03-23 21:26

美中貿易戰 朝野立委籲評估影響提前因應

2018-03-23 19:32

熱門文章

川普對中祭301 學者：「MIT」可能受惠

2018-03-23 13:26

新舞台舊址新建信義A7摩天樓 今環評通過

2018-03-23 12:58

竹科LED廠欠薪勞資調解資遣92人 資方：深感抱歉

2018-03-23 10:59

數位金融衝擊 渣打上半年將收掉6家分行

2018-03-23 12:07

北市熱門交易路段爆冷 第一名竟然緊臨高架橋

2018-03-23 10:19

鴻海FII掛牌恐掀出走潮 陸行之談關鍵

2018-03-23 03:53

川普掀貿易戰 投顧指背後有3大目的

2018-03-23 13:32

永豐金朱士廷追組織扁平化 裁營運長、投資長

2018-03-23 20:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top