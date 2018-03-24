中美貿易戰… 轉單效應？ 恐衝擊我產業

2018-03-24 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



經濟部昨天公布二月工業生產與商業營業額統計，兩者都因春節因素轉為衰退，由於後續還有國際政經變數，統計處表示，「未來會不會有轉單效應，可以再觀察」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中美貿易戰成為今年最大隻的「黑天鵝」。經濟部昨天公布二月工業生產與商業營業額統計，工業生產、批發營業額都受到春節因素而轉為衰退。統計處表示，中美貿易戰如果開打，國際情勢會緊張，我國業者會受到更大衝擊，「未來會不會有轉單效應，可以再觀察」。

經濟部昨天公布二月工業生產指數達九十四點二九，比去年同期衰退百分之一點九三，終結連九紅。官員說，主因是二月適逢春節，工作天數較少，如果累計一至二月，仍比去年同期成長百分之四點六三。

統計處副處長王淑娟說，預估三月年增率持平，今年第一季工業生產年增率約百分之三；不過，對於第二季、第三季，受到中美貿易戰風波，目前還很難預測。

王淑娟指出，我國出口產品中，電子零組件占比約三分之一，其中很大比重是到大陸去做加工組裝；如果中美貿易戰真的開打，國際情勢更緊張，直接出口到大陸的我國業者也會受到波及。

二月基本金屬業生產指數也年減百分之十點二五。王淑娟說，至於美國對鋼鐵進口課重稅，就國內產業鏈來看，下游端會受到比較大的影響，特別是鍍面鋼板等。

經濟部昨天也公布二月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額同樣「由紅轉黑」，比去年同期減少百分之四。不過，零售業營業額因遇到春節採購高峰，年增百分之十五點七。

值得注意的是，隨著網路購物風氣盛，「無店面零售業」二月營業額達二○六億元，年增百分之十點一。經濟部官員表示，主因是春節消費需求強勁，加上部分平台推出過年不打烊優惠促銷。無店面零售業也創下一○一年十月以來，連續六十五個月成長，表現強勁。