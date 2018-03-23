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雅米島附近重要漁場 漁民憂菲船艦找碴

2018-03-23 23:44聯合報 記者尤聰光潘欣中／連線報導

菲律賓下月將在雅米島駐軍，台東富岡漁民憂心將衝擊漁獲。 記者尤聰光／攝影
菲律賓下月將在雅米島駐軍，台東富岡漁民憂心將衝擊漁獲。 記者尤聰光／攝影
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菲律賓下月擬在領土最北端、距離台灣蘭嶼九十八公里的雅米島興建軍事工事，打擊盜漁。由於雅米島附近是重要漁區，台東、屏東漁民都認為會衝擊漁產，更擔心菲方船艦「找碴」；因此促請政府有所作為，否則因海域重疊，可能發生宜蘭漁船遭日本艦艇驅離事件翻版。

台東縣新港區漁會理事長李隆榮說，台東漁船在雅米島附近海域捕魚，每年產值超過一億元，當地常見鮪魚、旗魚、海鱺及鬼頭刀等高經濟魚種，不僅台灣漁船過去，菲律賓漁船也會過去，甚至大陸、越南漁船也會越界來抓魚。菲在雅米島駐軍，自然會有軍艦運補，台菲漁船發生糾紛，菲國軍艦可就近馳援，對我方非常不利。

屏東東港船長吳興富說，雅米島附近海域是我漁民常要經過的海域，菲方若在島上設基地，而我方海巡艦艇鞭長莫及，漁民心中自然蒙上陰影。從過去的經驗來看，菲律賓是不講理的國家，我方人船一旦被菲國軍方以侵入領海捕魚理由扣押，就是「提錢來講」。

漁船船長陳進富也說，台菲漁船過去在當地海域，就常常為了搶魚「卡位」發生衝突。台灣漁船好不容易找到魚群，但對方船隻多，根本不甩你，直接「卡」進來搶魚。過去若要正面衝突，得考慮對方是否有武裝，未來則可能遇到艦艇，「看到都怕了，誰還敢留在哪兒抓魚」。

台東區漁會總幹事李振元說，此事牽涉國與國之間的問題，希望外交部透過管道解決；蘭嶼鄉代會主席張錦商說，菲律賓在雅米島設基地，已破壞原有海上秩序，政府應該要硬起來，捍衛自己的主張和權益。

台東菲律賓漁民
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