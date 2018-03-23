賴揆：雅米島非台菲重疊海域 影響不大

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菲律賓軍方預計下月在距離台灣蘭嶼南方九十八公里的雅米島（Mavulis）興建海事基地，引發台灣漁民擔憂威脅東部作業。行政院長賴清德昨天表示，雅米島在台菲重疊海域之外，影響應該不大。海巡署說，菲國單方面強化島嶼設施並不影響台菲海域重疊的事實；海巡署將機動調整艦艇數量與部署位置，確保漁民作業權益。

國防部強調，保護我國漁民在經濟海域內合法權益，海軍偵巡與海巡執法會密切結合執行護漁任務，未來在漁汛期（四至六月）期間，將加派海、空兵力強化護漁的頻次與密度，機動調整待命艦艇，結合海巡執行護漁任務，保障我國漁民合法權益。

立法院昨天進行施政總質詢，立委黃偉哲表示，雅米島是是離台灣最近的菲國領土，菲國此舉恐影響台灣漁民，台灣是否也要升高護漁層級？賴清德說，行政院會去了解菲國在無人島建築軍事工事的目的，不會讓我國漁民權益受損。但雅米島所在位置不是台菲重疊海域，如果在重疊之內，才會升高衝突。

不過國民黨立委陳學聖提醒，菲國對大陸軟硬兼施，一方面要討好，另方面為爭取南海資源，呼籲我政府對南海主權與經濟海域須寸步不讓。

海巡署說，雅米島係在「台菲重疊海域漁船作業南界限」以外，菲國單方面強化雅米島設施，對我護漁不會有所影響，政府所公告劃設的「作業南界限」也不會因此而有所改變，海巡會依照漁業署的「作業南界限」派遣艦艇護漁，並機動調整數量和位置確保漁民作業權益。

據了解，台灣漁民捕魚作業近年來多已鮮少避免進入菲國臨接區（菲國領海基線向外十二浬至廿四浬），避免遭菲國干擾及扣捕風險。且三月十二日台灣和菲律賓漁務機關，才剛在台北舉行台菲漁業技術工作小組第四次會議，討論重疊水域內的執法安排、通報機制、資訊交換及遏止非法捕魚等議題。

不過，會議中菲律賓主張的鄰接區內執法議題，雙方並未達成共識。