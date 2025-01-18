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桃捷綠線北段 綠意盎然 明年通車

聯合報／ 文、圖／桃園市政府捷運工程局
桃園捷運綠線首列車運抵台灣，市長張善政(左6)率捷運工程團隊與民代開箱。
桃園捷運綠線首列車運抵台灣，市長張善政(左6)率捷運工程團隊與民代開箱。

桃園捷運綠線預計明年北段7站通車，列車去年底抵台亮相，外觀為桃園市民透過I-Voting活動選出「綠意盎然」；「森林」為內裝的設計概念，綠色和木質紋理與生動結合，給人窺探森林的體驗。不僅象徵著桃園「綠意盎然、環境永續」城市願景，同時充滿現代感的線條設計代表著桃園向科技城市邁進。

桃園捷運綠線首列車運抵台灣，市長張善政(左6)率捷運工程團隊與民代開箱。
桃園捷運綠線首列車運抵台灣，市長張善政(左6)率捷運工程團隊與民代開箱。

外觀內裝 科技藝術結合

桃園捷運綠線列車是由韓國現代樂鐵公司製造，現代樂鐵是全球名列前茅的專業車輛廠商，搭配德國西門子的Train-Guard MT號誌系統，打造出這列最高等級（GoA4）全自動無人駕駛列車，不僅技術領先，外觀和內裝設計也充滿現代感與科技感，堪稱科技與藝術的完美結合。

桃園市捷運工程局表示，車體有別於傳統的不銹鋼材質及鉚釘焊接方式，改採用最先進的鋁合金技術與機械手臂進行智慧焊接，讓車體輕量化、節能又兼顧結構安全，並在韓國工廠也通過重重試煉，包含水密測試、車體及轉向架強度測試等，在局內團隊把關下，確認安全與各項功能無虞。

桃園捷運綠線首列車運抵台灣，市長張善政(左6)率捷運工程團隊與民代開箱。
桃園捷運綠線首列車運抵台灣，市長張善政(左6)率捷運工程團隊與民代開箱。

貼心設計 好孕到粉紅燈

另外，車廂內部配置也經過貼心設計，搭載全台捷運首見「好孕到」粉紅燈，為準媽媽們提供安心搭乘的環境。車內的旅客資訊顯示系統具備中、英、日、韓等各種語言，也是國內捷運設計首創。

桃園捷運綠線首列車運抵台灣，市長張善政( 左4 ) 率捷運工程團隊與民代開箱列車內部設備。
桃園捷運綠線首列車運抵台灣，市長張善政( 左4 ) 率捷運工程團隊與民代開箱列車內部設備。

列車測試 最高安全標準

市長張善政表示，看到列車運抵機廠，就像父母親陪著新生兒通過各項健康檢查後，第一天接回溫暖家中的心情，桃園捷運綠線陸續達成鋼構橋跨越高鐵、南崁溪景觀橋合龍、北機廠管理中心上梁等重要里程碑，隨著列車抵台，距離通車目標又邁進一大步。

捷工局長劉慶豐也說，捷運工程團隊目前在北機廠進行列車靜態測試，預計今年3月在測試軌做進一步測試，確保列車運行能保持最高安全標準，下半年開上主線進行動態測試，屆時民眾將能看到綠線列車在高架橋上行駛的畫面，捷運團隊也會持續努力，通過這一系列測試提供最便捷、安全的捷運系統，讓所有民眾坐得舒適、行得安全。

桃園市政府捷運工程局 廣告

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