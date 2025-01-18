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春節伸展筋骨 桃園各運動中心年初二起恢復開館

聯合報／ 文、圖／桃園市體育局提供
桃園市政府體育局管轄的運動中心特別從初二起提供服務，歡迎民眾團圓歡聚之餘也能享受運動樂趣。圖／桃園市體育局提供
桃園市政府體育局管轄的運動中心特別從初二起提供服務，歡迎民眾團圓歡聚之餘也能享受運動樂趣。圖／桃園市體育局提供

今年農曆春節連假從1月25日至2月2日，為滿足民眾運動需求，桃園市政府體育局管轄的運動中心特別從初二起提供服務，歡迎民眾團圓歡聚之餘也能享受運動樂趣。

體育局表示，市府管轄的桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹、觀音國民運動中心、南平運動中心、楊梅跆拳道暨運動場館（楊梅體育園區）及八德三號社會住宅微型運動中心，除1月28日至29日（除夕至初一）休館外，1月30日起至2月2日（初二至初五）自上午8時營業至下午4時。

圖／桃園市體育局提供
圖／桃園市體育局提供

桃園市立蘆竹羽球館1月28日（除夕）自上午9時營業至下午4時，1月29日至2月2日（初一至初五）上午9時營業至晚上10時，桃園市立游泳池1月1日至1月31日歲修休館，2月1日至2月2日（初四至初五）上午8時營業至下午4時，上述場館均自2月3日（初六）起正常營業。

圖／桃園市體育局提供
圖／桃園市體育局提供

此外，桃園市立田徑場於1月28日至2月3日（除夕至初六）皆正常開放；中壢、中路網球場及桃園南昌森林營區桌球館1月28日至1月30日（除夕至初二）休館，1月31日（初三）起正常開放。

體育局表示，春節連假期間，桃園市敬老愛心卡加值回饋福利政策亦適用，凡設籍於桃園市且持有敬老愛心卡之長者進入運動中心等場館，即可享有免費使用館內「游泳池」及「體適能中心」等福利，每月使用館內「游泳池」及「體適能中心」運動達12次以上者，即可向該場館領取100元折價券，用以折抵館內其他設施及課程費用。

據統計，年菜常見的佛跳牆1人份熱量約245大卡，以60公斤成人為例，民眾可經由游泳25分鐘、慢跑30分鐘、快走與健走45分鐘、騎腳踏車61分鐘，或是瑜珈運動82分鐘等不同方式來消耗吃下的熱量。

農曆春節連假期間，桃園市體育局考量民眾仍有運動需求，所轄的各運動中心從初二起即開館。圖／桃園市體育局提供
農曆春節連假期間，桃園市體育局考量民眾仍有運動需求，所轄的各運動中心從初二起即開館。圖／桃園市體育局提供

體育局表示，年節親人好友團聚享用美食、品嚐各種佳餚，活動量又比平時來的少，容易導致體重增加及健康問題。運動中心體適能教練建議可以選擇散步、快走、瑜珈等低強度運動，慢跑、游泳、重量訓練等中強度運動，或是進行短時間高強度運動，像是高強度間接訓練（HIIT）等，提高身體代謝率來維持熱量消耗，減少因節慶期間所帶來的身體負荷。

農曆春節連假期間，桃園市體育局考量民眾仍有運動需求，所轄的各運動中心從初二起即開館。圖／桃園市體育局提供
農曆春節連假期間，桃園市體育局考量民眾仍有運動需求，所轄的各運動中心從初二起即開館。圖／桃園市體育局提供

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