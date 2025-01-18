高雄漢來大飯店攜手高鐵推出住房專案 漢來美食豪撒百萬紅包、餐餐抽8,888抵用金

2025乙巳蛇年到來，高雄漢來大飯店攜手台灣高鐵推出「樂遊喜迎春」住房專案，春遊高雄可盡享超值優惠。漢來美食餐飲集團旗下各品牌也推出多樣化團圓餐、年節限定外帶年菜與多款新春禮盒，讓闔家團圓更添儀式感。

繼高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園ｘ黃色小鴨」成功引發黃色風潮，位於高雄港景第一排的高雄漢來飯店具地利之便，步行10分鐘即可抵達愛河灣，帶動住房一房難求。今年將於1月25日至至2月16日在愛河灣盛大登場的「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，則邀請到來自日本的「吉伊卡哇」，勢將再掀熱潮。

高雄漢來大飯店推出「樂遊喜迎春住房專案」平日住房可享限量升等精緻港景房。圖/高雄漢來大飯店提供

迎新春，高雄漢來大飯店安排豐富節慶活動，大年初一有舞獅表演，財神爺每日將不定時現身飯店大廳送糖果，帶來福氣與財運。即日起至2月27日止(農曆新年期間不適用)更與高鐵合推住房專案，入住市景精緻客房每晚只需5,188元起，平日住房可享限量升等港景房，官網訂房加購高鐵車票享7折起優惠，專案也貼心提供高鐵至飯店定時定點來回接駁服務，讓旅程更加便利無憂。

入住高雄漢來大飯店即可享用飯店設施。圖/高雄漢來大飯店提供

專案房客每房將贈送1份三麗鷗精美贈品，前30組成功訂房的旅客，還可獲贈2張義大皇家劇院門票，家庭客可享1名12歲以下兒童免費早餐，讓全家人共享美好時光。

漢來美食春節豪撒開運紅包，餐餐抽8,888抵用金！圖/漢來美食提供

漢來美食餐飲集團旗下各品牌也推出多樣化團圓餐、年節限定外帶年菜與多款新春禮盒，春節更加碼推出「淘金刮刮樂」，餐餐抽8,888抵用金，將豪撒總值逾200萬元的新春紅包回饋來美食APP會員。

漢來美食團圓年菜、年節禮盒搶攻春節商機，圖為高雄巨蛋宴會廳外帶年菜。圖/漢來美食提供

漢來美食表示，漢來糕餅小舖每年推出的限定節慶伴手禮是送禮首選，其中新春限定的「桃喜禮盒」採亮眼甜美的桃紅色緞面外型，搭配精緻蝴蝶結，讓春節更添喜氣和活力，並以象徵圓滿的圓形雙層禮盒裝載多款漢來經典人氣點心，包含榮獲高雄十大伴手禮殊榮的「國宴旺來酥」、製作極費功夫的手作甜點「南棗核桃糕」、以低糖美味為前提製作的香濃「花生牛軋糖」、以及「麻辣腰果」、「花生/芝麻蛋捲」、「杏仁角巧克力」等多款應景的零嘴，每盒優惠價1,380元，是您春節送禮、回娘家伴手禮的最佳選擇。

漢來糕餅小舖推出新春限定「桃喜禮盒」外型喜氣又裝載多款漢來經典人氣點心，是春節送禮首選！圖/漢來美食提供

小年夜到大年初五期間，到漢來美食集團任一品牌餐廳用餐並加入來美食APP會員，消費集點單筆滿1,688元(含)以上可參加刮刮樂，有機會獨得8,888元抵用金，還有888元、288元、188元、88元美食抵用金可拿，人人有獎、絕不失望！

● 高雄漢來美食官網：https://www.hilai-foods.com/

● 高雄漢來大飯店官網：https://www.grand-hilai.com/

● 聯合訂房中心：（07）213-5766或0800-732-266