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沿著河濱公園 尋找花海浪漫

聯合報／ 文、圖／臺北市政府工務局水利工程處
古亭河濱公園花海浪漫
古亭河濱公園花海浪漫

長達九天的農曆新年，是出遊踏青的好時節，台北市不僅有浪漫破表的古亭花海，和幸福滿滿的大溝溪愛心花海，還有結合河岸美景及熱鬧的大稻埕和關渡碼頭貨櫃市集，到河濱騎乘腳踏車賞花、賞景、吃美食，是遠離城市喧囂的最好選擇。

古亭河濱公園 花浪盛宴

古亭河濱公園花海盛宴，全區使用數十萬盆粉、白、粉紫色系草花，搭配彩繪後的花之船，有如徜徉在花浪之中；沿著河濱往南可至「寶藏巖國際藝術村」，欣賞村內的常駐藝術展。往北可先抵達「大稻埕碼頭貨櫃市集」，接著再前往「關渡碼頭貨櫃市集」，結合美食、美景、音樂表演及裝置藝術創作，是休閒好去處。

悠遊河濱最推薦騎乘自行車，水利處推薦參加「環騎臺北」河濱自行車挑戰認證，培養定期運動習慣，讓新的一年有個健康樂活的開始。

關渡碼頭貨櫃市集可盡享美食和關渡水岸風情
關渡碼頭貨櫃市集可盡享美食和關渡水岸風情

金瑞治水園區 蜻蜓飛過

金瑞治水園區除了是守護內湖地區的重要防洪設施，也是臺北市第一座「蜻蜓主題園區」，水利處在113年入秋之際，完成改造工程，園區內設置「金瑞田嬰小屋」及蜻蜓涼亭，可以輕鬆地倚著水岸的坐階，觀察池邊飛舞的蜻蜓與在天空盤旋的大冠鷲；還能聆聽滯洪池疊水的淙淙流水聲；提供市民朋友親近自然、觀察學習與生物環境的相互尊重。

金瑞治水園區金瑞田嬰小屋
金瑞治水園區金瑞田嬰小屋

大溝溪 浪漫愛心花海

水利處在大溝溪利用時節草花鋪排愛心花海，並設置幸福指標牌和愛之門，滿足了視覺和心靈的享受。除了賞花，園區內串聯五指山系登山步道可通往圓覺禪寺、碧山巖等，腳程好的可以從碧山巖沿著登山步道往金瑞治水園區方向走。

臺北市政府工務局水利工程處 廣告

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