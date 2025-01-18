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水利局3大燈區 豐原光影盛宴點亮河岸

聯合報／ 文、圖／臺中市政府水利局
陽明大樓有閃耀動人的燈飾設計
陽明大樓有閃耀動人的燈飾設計

隨著新春腳步臨近，台中市政府精心布置整座城市，為即將來臨的農曆新年增添溫馨與喜慶的氛圍，水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」和「葫蘆墩圳」三大區域也精心設計各式燈飾，為市民和遊客帶來視覺盛宴，展現出豐原獨特的節慶魅力。

特色燈飾 打造節慶魅力

水利局表示，燈飾設置主要集中於河岸空間，不僅展示水利建設與水環境改善的成果，還以美麗的燈光吸引市民和遊客來豐原，促進當地觀光經濟發展。除了陽明大樓有閃耀動人的燈飾設計外，葫蘆墩圳及軟埤仔溪也布置寓意新春與祝福的燈飾，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」妝點兩旁，象徵大甲溪清澈的水源，源源不絕地滋養著台中；軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口，並以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，展現豐原陽光明媚與潔淨水源的自然之美，讓人沉浸於大自然和諧健康的氛圍中。

軟埤仔溪魚你相遇景觀燈飾
軟埤仔溪魚你相遇景觀燈飾

葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題
葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題

亮燈時間 展至2月17日

水利局說明，三大區燈飾將持續亮燈至2月17日，陽明大樓每日亮燈時間為下午5時30分至晚上10時30分；葫蘆墩圳亮燈時間為每日下午5時至晚上10時30分；軟埤仔溪則為周一至周四下午5時30分至晚上10時，周五至周日延長至晚上10時30分，誠摯邀請大家來豐原走走，欣賞這場美麗的光影盛宴，感受新春的祝福與溫暖，與家人和朋友一同共享快樂與祥和的節慶時光！

軟埤仔溪日光廊道景觀燈飾
軟埤仔溪日光廊道景觀燈飾

葫蘆墩圳景觀燈飾
葫蘆墩圳景觀燈飾

臺中市政府水利局 廣告

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