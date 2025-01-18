尋訪獨「嘉」魅力 「潮」遊嘉義市

近年有越來越多的特色小店隱身在嘉義市街巷之中，嘉義市政府繼111年推出「100+select嘉市潮選店」佳評如潮，113年再推「嘉市潮選店2.0」， 136家結合老屋與青創的必遊特色小店各具魅力，展現獨「嘉」「潮」文化，小龍年的春節連假，就到嘉義市來當一回「潮」人吧！

風格獨具 嘉市潮選店

嘉義市長黃敏惠表示，獨具風格的潮選店源自嘉義市豐厚的人文底蘊及青年創業的無限熱情。目前嘉義市區仍保留6千多棟木造老屋，形成新舊融合與具地方創生特色的「人文森林」。市府團隊致力活化木造老屋，吸引年輕一代在歷史建築中創造新的文化潮流、發揮獨具一格的態度與職人精神，打造自我風格濃厚的特色店家，形成「潮」文化。

所謂「潮」，就是做自己，擁有個人的態度、想法以及生活方式，年輕人在老屋中創造獨特的自我風格，在這座小城尋找屬於自己的生活熱點。「嘉市潮選店2.0」，共收錄136家店，涵蓋咖啡茶屋、跨界料理、風格選物、職人手作、書店文具等多種類型，每間風格各異，一踏入就能感受店主的巧思與熱情。歡迎遊客春節期間來嘉尋訪屬於自己的嘉市潮選店，感受懷舊新潮的小城魅力。

▲嘉油鐵馬道夜間變身城市魅力光廊。圖片提供/嘉義市政府

城市魅力光廊 嘉油鐵馬道

黃敏惠市長指出，嘉義市觀光資源豐富、景點與特色店家相對集中，加上市區自行車道系統串聯各大景點，很適合騎乘自行車，以15公里的時速漫遊體驗。

▲嘉義市立美術館是古蹟活化的成功案例，充滿知性之美。圖片提供/嘉義市政府

其中最負盛名的「嘉油鐵馬道」由舊鐵路改造而成，綠意盎然，適合親子同遊或團體踏青，沿途可欣賞鐵道文化與周邊自然風光。嘉市府113年透過夜間光環境營造和AI智慧公廁等公共設施增設改善，讓日間青翠盎然的綠色大道，入夜後搖身一變，成為連接城市與鄉村的魅力光廊，成為網友口中盛讚的「南部最美自行車道」。

來嘉必遊 日夜皆美

此外，遊客白天可造訪由菸酒公賣局改建的市立美術館，與附近全台唯一的花磚博物館，來趟知性的藝文之旅；也可前往森林之歌、嘉義製材所、阿里山林鐵車庫園區、北門驛與檜意森活村等林業文化景點，感受嘉義市的「木都」風情，或造訪百年歷史的嘉義公園與樹木園，享受充滿芬多精的森林浴。晚間可到知名的文化路夜市品嘗街頭小吃，或造訪蘭潭，觀賞全台唯一常態性設置的音樂噴泉，欣賞小城浪漫夜景。

▲依據交通部觀光署統計，文化路夜市觀光人數超過1500萬人次，堪稱全國最強夜市。圖片提供/嘉義市政府

黃敏惠市長歡迎大家來嘉義市走春，感受傳統與創新並存的小城魅力。嘉市府觀光新聞處推薦旅客下載「愛嘉義APP」，一手掌握景點攻略、在地美食與交通即時資訊，並搭乘電動公車或公共自行車（YouBike）「雙B」漫遊嘉義市，用剛剛好的速度，感受新舊融合的城市風情。

▲夜遊蘭潭，觀賞全台唯一常態性設置的音樂噴泉，盡享小城浪漫之美。圖片提供/嘉義市政府

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