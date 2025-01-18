快訊

無路可退還是誇大病情？ 趙露思25日成都復工引揣測

每年冬天一到就得流感？營養師曝「NG早餐」讓你超容易染病

「最強夜市美食」落誰家？《夜市王》總冠軍決賽今晚出爐

故宮南院年度巨獻 大美不言、書畫動物迎小龍年

聯合報／ 文、圖／國立故宮博物院南部院區
▲人氣國寶〈清 肉形石〉限期展出至2月2日止。圖片提供/國立故宮博物院南部院區
▲人氣國寶〈清 肉形石〉限期展出至2月2日止。圖片提供/國立故宮博物院南部院區

▲「深受好評的「大美不言」典藏精粹特展」1月23日起移展故宮南院。圖片提供/國立故宮博物院南部院區
▲「深受好評的「大美不言」典藏精粹特展」1月23日起移展故宮南院。圖片提供/國立故宮博物院南部院區

國立故宮博物院南部院區座落於嘉義縣太保市，鄰近高鐵嘉義站、國道1號嘉義交流道及水上交流道、台82線快速道路，擁有豐富的展覽與寬敞的園區，更有親子共融的兒童創意中心及戶外設施，是春節期間闔家出遊最佳景點！

新春必看! 大美不言 南院巨獻 跨國大展華麗登場

國立故宮博物院、法國巴黎裝飾藝術博物館與Van Cleef & Arpels 梵克雅寶，精選三方經典藏品，推出「大美不言」特展，為100週年院慶特展開啟新頁！本展於北院展出締造近49萬參觀人次，1月23日起移展故宮南院。不但見證故宮南北院慶歷史時刻，也締造故宮國際交流合作的重要里程碑。

「大美不言」一詞出自《莊子》，指天地之美，四時交替、萬物榮枯，自有定序，無需言語。特展規劃「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」五大單元，運用光與色彩的力量，打造引人入勝、繽紛詩意的沉浸式氛圍。小龍年新春時節，歡迎蒞臨故宮南院，欣賞來自不同時空、異文化間的匠心之作，感受無須言語、心領神會的永恆之美。

親子必看! 書畫中的動物派對開趴囉

動物是人類最親密的夥伴。「翰墨空間—群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展策展人方令光表示，藝術家們會以動物的真實形象或自行創作等方式，表現人類對動物的想法與感受，特別推薦張善孖、張大千兄弟分別畫虎與龍馬象等神獸的經典作品；而傳唐懷素的經典〈自敘帖〉中｢奔蛇走虺(音同悔，蜥蜴之屬)｣等句，則是以自然物象來形容懷素的草書有圓勁、連綿及變化之美；民國時期〈十二生肖〉冊則展現12位畫家筆下的12生肖，春節期間適巧可找尋自己的本命形象；清郎世寧的〈白鷹〉中所繪白鷹目光銳利，蓄勢待發，形象逼真，值得細細品味；傳宋代米芾的〈天馬賦〉雖為偽作，但被康熙皇帝譽為｢前無古人｣，可見其傳神之形膾炙人口。

▲民國 合作十二生肖冊 〈趙敬予畫馬圖〉中的馬。圖片提供/國立故宮博物院南部院區
▲民國 合作十二生肖冊 〈趙敬予畫馬圖〉中的馬。圖片提供/國立故宮博物院南部院區

新春精選展覽

*「大美不言—國立故宮博物院、 巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」特展

2025年1月23日〜2025年4月20日 故宮南院S101展廳

（如人潮較多，為參觀品質，將採分流方式進場）

*「翰墨空間—群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展

2025年1月14日〜2025年4月13日 故宮南院S203展廳

*「人氣國寶展: 談琴說藝」 &〈清 肉形石〉

即日起〜2025年2月2日 故宮南院S302展廳

新春開館訊息

國立故宮博物院南部院區 (嘉義縣太保市故宮大道888號)

2025年1月25日至2月2日，天天開館

▲新春活動一覽表。圖片提供/國立故宮博物院南部院區
▲新春活動一覽表。圖片提供/國立故宮博物院南部院區

（國立故宮博物院南部院區廣告）

相關新聞

故宮南院年度巨獻 大美不言、書畫動物迎小龍年

國立故宮博物院南部院區座落於嘉義縣太保市，鄰近高鐵嘉義站、國道1號嘉義交流道及水上交流道、台82線快速道路，擁有豐富的展覽與寬敞的園區，更有親子共融的兒童創意中心及戶外設施，是春節期間闔家出遊最佳景點

溫馨歡樂南投城 光影藝術 點亮歷史建築之美

南投縣政府文化局首創「溫馨歡樂南投城」，以光影藝術點亮歷史建築場域，南投稅務出張所與武德殿，透過創意光雕與光環境的融合，讓節慶氣氛溫暖每個角落。 南投縣政府文化局表示，活動主場區設南

日出‧雲海‧晚霞‧森林‧鐵路 看遍阿里山五大奇景

日出、雲海、晚霞、森林與林業鐵路，是阿里山揚名國際的五大奇景，春節來到阿里山，可以享受森林層層綠意，驚豔日出雲海晚霞之美、品味茶園細緻的風光，在原住民族部落中感受鄒族人文底蘊，種種不同的體驗，都是來到

沿著河濱公園 尋找花海浪漫

長達九天的農曆新年，是出遊踏青的好時節，台北市不僅有浪漫破表的古亭花海，和幸福滿滿的大溝溪愛心花海，還有結合河岸美景及熱鬧的大稻埕和關渡碼頭貨櫃市集，到河濱騎乘腳踏車賞花、賞景、吃美食，是遠離城市喧囂

高雄漢來大飯店攜手高鐵推出住房專案 漢來美食豪撒百萬紅包、餐餐抽8,888抵用金

2025乙巳蛇年到來，高雄漢來大飯店攜手台灣高鐵推出「樂遊喜迎春」住房專案，春遊高雄可盡享超值優惠。漢來美食餐飲集團旗下各品牌也推出多樣化團圓餐、年節限定外帶年菜與多款新春禮盒，讓闔家團圓更添儀式感。

水利局3大燈區 豐原光影盛宴點亮河岸

隨著新春腳步臨近，台中市政府精心布置整座城市，為即將來臨的農曆新年增添溫馨與喜慶的氛圍，水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」和「葫蘆墩圳」三大區域也精心設計各式燈飾，為市民和遊客帶來視覺盛宴，展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。