故宮南院年度巨獻 大美不言、書畫動物迎小龍年

▲「深受好評的「大美不言」典藏精粹特展」1月23日起移展故宮南院。圖片提供/國立故宮博物院南部院區

國立故宮博物院南部院區座落於嘉義縣太保市，鄰近高鐵嘉義站、國道1號嘉義交流道及水上交流道、台82線快速道路，擁有豐富的展覽與寬敞的園區，更有親子共融的兒童創意中心及戶外設施，是春節期間闔家出遊最佳景點！

新春必看! 大美不言 南院巨獻 跨國大展華麗登場

國立故宮博物院、法國巴黎裝飾藝術博物館與Van Cleef & Arpels 梵克雅寶，精選三方經典藏品，推出「大美不言」特展，為100週年院慶特展開啟新頁！本展於北院展出締造近49萬參觀人次，1月23日起移展故宮南院。不但見證故宮南北院慶歷史時刻，也締造故宮國際交流合作的重要里程碑。

「大美不言」一詞出自《莊子》，指天地之美，四時交替、萬物榮枯，自有定序，無需言語。特展規劃「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」五大單元，運用光與色彩的力量，打造引人入勝、繽紛詩意的沉浸式氛圍。小龍年新春時節，歡迎蒞臨故宮南院，欣賞來自不同時空、異文化間的匠心之作，感受無須言語、心領神會的永恆之美。

親子必看! 書畫中的動物派對開趴囉

動物是人類最親密的夥伴。「翰墨空間—群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展策展人方令光表示，藝術家們會以動物的真實形象或自行創作等方式，表現人類對動物的想法與感受，特別推薦張善孖、張大千兄弟分別畫虎與龍馬象等神獸的經典作品；而傳唐懷素的經典〈自敘帖〉中｢奔蛇走虺(音同悔，蜥蜴之屬)｣等句，則是以自然物象來形容懷素的草書有圓勁、連綿及變化之美；民國時期〈十二生肖〉冊則展現12位畫家筆下的12生肖，春節期間適巧可找尋自己的本命形象；清郎世寧的〈白鷹〉中所繪白鷹目光銳利，蓄勢待發，形象逼真，值得細細品味；傳宋代米芾的〈天馬賦〉雖為偽作，但被康熙皇帝譽為｢前無古人｣，可見其傳神之形膾炙人口。

▲民國 合作十二生肖冊 〈趙敬予畫馬圖〉中的馬。圖片提供/國立故宮博物院南部院區

新春精選展覽

*「大美不言—國立故宮博物院、 巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」特展

2025年1月23日〜2025年4月20日 故宮南院S101展廳

（如人潮較多，為參觀品質，將採分流方式進場）

*「翰墨空間—群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展

2025年1月14日〜2025年4月13日 故宮南院S203展廳

*「人氣國寶展: 談琴說藝」 &〈清 肉形石〉

即日起〜2025年2月2日 故宮南院S302展廳

新春開館訊息

國立故宮博物院南部院區 (嘉義縣太保市故宮大道888號)

2025年1月25日至2月2日，天天開館

▲新春活動一覽表。圖片提供/國立故宮博物院南部院區

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