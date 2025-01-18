溫馨歡樂南投城 光影藝術 點亮歷史建築之美
南投縣政府文化局首創「溫馨歡樂南投城」，以光影藝術點亮歷史建築場域，南投稅務出張所與武德殿，透過創意光雕與光環境的融合，讓節慶氣氛溫暖每個角落。
南投縣政府文化局表示，活動主場區設南投縣文化園區廣場、圓環及仁壽公園，圓環打造8米高的「歡樂之光」，結合光影與迷人燈光色彩，氣勢恢宏成為最吸睛焦點，營造熱鬧溫馨的節慶氛圍。歷史建築南投稅務出張所(福瑞堂)也成為亮點場域，在114年2月7日呈現創意光雕秀，以建築立面為畫布，透過動態燈光投影展現地方文化、歷史故事與新年的美好祝福。
活動亮點資訊
1.光環境主題展區
即日起至114年2月20日晚上，在南投縣文化園區廣場、圓環、仁壽公園。武德殿靜態燈光秀，展現歷史建築的古典韻味。
2.創意光雕投影秀
114年2月7日至2月20日每日18:00至21:00（假日延長到22:00），在南投稅務出張所展出，結合建築與光影的震撼饗宴。
誠摯邀請大家攜親朋好友一同走進「溫馨歡樂南投城」，感受光影交織下的節慶溫度，共同迎接嶄新的幸福時光！更多活動詳情，請關注南投縣政府文化局官網與社群平台。
歷史建築介紹
◎南投縣文化園區
以日治時期武德殿為主體暨歷史建築再利用之複合文化園區，仿唐式日本風味的傳統建築，屋頂造型流暢優美，架高的基座更突顯出整體的氣勢，壯觀華麗的外表蒙著一層神秘面紗，揭開面紗引領大眾能一窺原貌，園區內包含南投縣史館、南投陶展示館、縣史圖書文獻室及南投縣藝術家資料館等。
■開館時間：週二至週日09:00-17:00
■休館：週一、國定假日及春節期間114年1月27日至2月3日
■地址：南投市彰南路二段61、65號。
◎南投稅務出張所
始建於19世紀，是南投重要行政機構的所在地，有南投小白宮美名。走入稅務出張所如同沉浸式體驗、感受老建築的雋永風采、時代風貌。目前由福瑞堂-微光曼曼進駐。
■開館時間：11:00-20:00
■用餐時間11:30-19:00
■地址：南投縣南投市中山街260號
▲南投稅務出張所是南投縣僅存的日治時期官署建築，又有南投小白宮的美名。圖片提供/南投縣政府文化局
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