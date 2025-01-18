日出‧雲海‧晚霞‧森林‧鐵路 看遍阿里山五大奇景

日出、雲海、晚霞、森林與林業鐵路，是阿里山揚名國際的五大奇景，春節來到阿里山，可以享受森林層層綠意，驚豔日出雲海晚霞之美、品味茶園細緻的風光，在原住民族部落中感受鄒族人文底蘊，種種不同的體驗，都是來到阿里山不容錯過的旅遊焦點！

太平雲梯 盡賞雲海風光

從縣道162甲線進入，抵達太平、龍眼、碧湖、太興，可探訪全台海拔最高景觀吊橋——太平雲梯，長度281公尺、海拔約1000公尺，吊橋從太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，遠眺嘉南平原景緻，將梅山36彎美景盡收眼底，還能欣賞雲海風光。

▲雲梯印象-梅山鄉。圖片提供/交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

由縣道166線抵達文峯、金獅、仁壽、瑞里並轉往瑞峰、太和，可 至名聞遐邇的觀音瀑布風景區，四周群山環抱、溪谷兩岸峽谷均為峭壁，園區小年夜至除夕休園不開放，區內共有飛瀑8座，有由高山頂峰直瀉而下者，壯闊似萬馬奔騰，也有絹細流水宣洩而下，懸掛林間峽谷成奇觀。

此外，隙頂的二延平步道也是熱門景點之一，全長1.1公里，有機會一次拿下隙頂三寶：茶園步道、雲瀑雲海、二延平夕照，往西俯瞰嘉南平原，往東眺望玉山群峰山景，尤其冬季看到雲瀑、雲海機率高，夕陽美景更吸引愛好攝影者前往拍攝。

▲森鐵姊妹記錄-竹崎鄉奮起湖車站。圖片提供/交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

豐山十景 飽覽自然形貌

沿著縣道149線可至來吉、豐山，走上豐山觀景台眺望美景，並深入體驗豐山十景，包括石盤谷瀑布群、蛟龍大瀑布、花崗水上青、梅花嶺、蛇樹下蛋、仙樹抱石、大點雨瀑布、千人洞、仙夢園、石夢谷，除了自然形貌，更能深入村落，探索豐山人文景緻。

台18線阿里山公路是橫貫阿里山國家風景區的主要道路，是探訪阿里山最經典的行程，沿台18線由平地直上高山，途經觸口、隙頂、巃頭、石棹可至阿里山國家森林遊樂區，沿途欣賞茶園風光、雲海、日出與日落壯麗景色，感受早期墾拓歷史、日式和風建築及運木鐵道的獨特文化。

阿里山山腳下的「鄒族逐鹿文創園區」也是不容錯過的知名景點，逐鹿位於觸口轆子腳，主要為平坦的沖積平台，鄒族與此地關係密切，為鄒族傳統梅花鹿獵場遺址，早期族人就已在此打獵、活動，梅花鹿和鄒族文化有相當深遠關係，鄒族祖先稱為「poftongveoveo」，意旨為追逐狩獵梅花鹿的地方。

來到逐鹿傳說梅花鹿園餵食可愛的梅花鹿及原住民傳統弓箭體驗，並體驗道地的鄒族美食，是您新春闔家旅遊的最佳選擇！