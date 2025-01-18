蛇年賀歲遊臺南 三埤走春x溫泉美景x燈節購物

蛇年金輝賀新春，一連九天的春節連假裡，市長黃偉哲歡迎大家來臺南走走，不論是到廟宇進行新春祈福，或是到燈會感受文化慶典，還是到郊外進行自然體驗，保證讓您怎麼玩都捨不得離開！觀旅局長林國華說，春節到臺南白天可以走訪三埤舉辦的春節音樂祭，晚上可以再到各地方經典燈會，歡迎闔家來場幸福地臺南之旅。

蛇我其誰的限定活動：2025三埤迎春 蛇麼都好玩、虎頭埤人氣王票選

為了讓大小朋友在春節假期能欣賞臺南埤塘風情，臺南市政府觀光旅遊局從農曆初一至初五，即1月29日到2月2日於轄管新化區虎頭埤風景區、柳營區德元埤荷蘭村及官田區葫蘆埤自然公園舉辦「2025三埤春節音樂季活動」，除了有在地學生團體與優質樂團進行豐富多彩的音樂表演，活動期間也推出春節限定紀念品，數量有限，送完為止。除了音樂季，這次的春節假期還結合了大台南觀光工廠等推薦遊程，包括雙春濱海遊憩區-Vanaheim愛莊園、康那香不織布創意王國、卡多良食故事館、蘭都觀光工廠、彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠、東和蜂文化觀光工廠及黑橋牌香腸博物館，邀請大小朋友一起來走透透，感受不一樣的春節氣氛。

另外，新化虎頭埤風景區在2月27日前舉辦「虎頭埤人氣王」票選活動，由「迎賓虎」、「巷仔Niau（貓）」及「魚頭君」齊聚一堂，春節來臺南後花園虎頭埤走走，就可憑入園門票對自己心目中的虎頭埤人氣王投下神聖的一票，還有機會獲得虎頭埤限量紀念品。

六甲落羽松

療癒身心的自然美景：六甲落羽松林、楠西梅嶺賞花及龜丹溫泉、白河關子嶺溫泉

楠西梅嶺

喜歡親近自然的朋友，春節一定要來場身心舒展的臺南自然之旅。位於六甲區的落羽松森林隨著天氣變冷，呈現金黃、澄紅、深棕的色彩，形成如油畫般的美景，讓人彷彿置身於繽紛艷麗的異國世界。楠西區的梅嶺風景區，每年1~2月左右盛開出滿山雪白的梅花，另外也有杜鵑花、紫牡丹、山櫻花陸續盛開，美不勝收；到楠西梅嶺除了賞花、品嘗酸甜梅子雞湯，也可順遊無色無味、水質清澈有「美人湯」之稱的龜丹溫泉，還有白河關子嶺灰黑色泉質富含礦物質的「泥漿溫泉」，浸泡後通體舒暢、皮膚光滑細緻，是遠離塵囂的最佳選擇。

龜丹溫泉

農曆春節臺南有許多經典在地燈會，如中西區的普濟燈會1月24日至3月1日、鹽水的月津港燈節1月18日至2月16日、新營波光節2月8日至3月16日、龍崎光節：空山祭去年12月28日至2月16日，另外領了紅包當然要到臺南消費，只要消費滿50元，還可以參加臺南購物節，2月15日截止，過年春節趕快安排一趟臺南之旅吧。(臺南市政府觀光旅遊局 廣告)