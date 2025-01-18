新北青年節電大使 發揮妳(你)對淨零的影響力
因應氣候變遷的淨零行動，需要跨領域的資訊與行動，加速生產和消費模式的變革，例如生活中使用電力，要具備正確的節電觀念，要有能力善用智慧科技，擁有良好生活品質也能符合節約的用電量；青年世代需要接觸因應淨零的相關知識，在未來邁向淨零的路徑上，每位青年都能發揮自我對淨零的影響力。新北市環保局開辦「青年節電大使課程」，邀請新北市境內高中職以上的學生參加，透過情境式的課程，快樂輕鬆的學習淨零知識。
新北青年節電大使計畫，是新北市環保局為了青年世代發展的淨零培力計畫，透過轄內高中職以上學校的合作，以基礎培訓、實務訓練及居家淨零行動三步驟，培訓學生成為青年節電大使。
第一步「基礎培訓」，透過學習判別電費單，到淨零相關知識，提供青年正確的節電觀念；第二步「實務訓練」，帶著同學在自己的學校實地操作碳中和計算，從中找出學校要達成碳中和的各種方式。
第三步「居家淨零行動」，環保局提供學生帶回家可立即實踐的行動包括 「節能E好宅」，讓學生從電費單和建築物面積的計算數字中，熟悉建築物能效的判別及節電方式，還有「節能E管家-小保碳險記」，讓學生從桌遊中取得適合自己的節電行為，回到家可以立即執行。
新北市環保局說，參與本計畫的同學，在基礎培訓的課程內容中，學習到淨零碳排入門知識、解構電費單資訊、建築物用電耗能密度計算、社區公設用電自我檢核方式、住家節電秘笈等，有許多同學對於電費單介紹、電器使用知識、淨零碳排知識等印象深刻。
「也想試試嗎？」環保局表示，歡迎新北市境內高中職以上的同學來參加，可以請學校老師與新北市環保局低碳社區發展中心接洽，或可以找尋新北市低碳生活網、淨零專網、新北i環保等網頁透過自學獲得更多淨零知識。（新北市政府環境保護局廣告）
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