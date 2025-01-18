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新北青年節電大使 發揮妳(你)對淨零的影響力

聯合報／ 文、圖／新北市政府環境保護局
青年節電大使從課程中，學習如何判別燈具種類，讓學生將知識帶回家，了解如何改善家庭用電並實踐，同學經過培訓課程，對於電費單及電器使用知識、節電省電方式、建築物用電耗能密度計算、淨零碳排知識印象深刻。圖／新北市環保局提供
青年節電大使從課程中，學習如何判別燈具種類，讓學生將知識帶回家，了解如何改善家庭用電並實踐，同學經過培訓課程，對於電費單及電器使用知識、節電省電方式、建築物用電耗能密度計算、淨零碳排知識印象深刻。圖／新北市環保局提供

因應氣候變遷的淨零行動，需要跨領域的資訊與行動，加速生產和消費模式的變革，例如生活中使用電力，要具備正確的節電觀念，要有能力善用智慧科技，擁有良好生活品質也能符合節約的用電量；青年世代需要接觸因應淨零的相關知識，在未來邁向淨零的路徑上，每位青年都能發揮自我對淨零的影響力。新北市環保局開辦「青年節電大使課程」，邀請新北市境內高中職以上的學生參加，透過情境式的課程，快樂輕鬆的學習淨零知識。

新北青年節電大使計畫，是新北市環保局為了青年世代發展的淨零培力計畫，透過轄內高中職以上學校的合作，以基礎培訓、實務訓練及居家淨零行動三步驟，培訓學生成為青年節電大使。

「基礎培訓」，青年節電大使從課程中學習智慧用電，邀請學生，從現在開始從生活種慢慢開始累積淨零知識，幫助自己輕鬆面對淨零生活。圖／新北市環保局提供
「基礎培訓」，青年節電大使從課程中學習智慧用電，邀請學生，從現在開始從生活種慢慢開始累積淨零知識，幫助自己輕鬆面對淨零生活。圖／新北市環保局提供

第一步「基礎培訓」，透過學習判別電費單，到淨零相關知識，提供青年正確的節電觀念；第二步「實務訓練」，帶著同學在自己的學校實地操作碳中和計算，從中找出學校要達成碳中和的各種方式。

「實務訓練」，青年節電大使課程，帶著同學在自己的學校實地操作碳中和計算，從中找出學校要達成碳中和的各種方式。圖／新北市環保局提供
「實務訓練」，青年節電大使課程，帶著同學在自己的學校實地操作碳中和計算，從中找出學校要達成碳中和的各種方式。圖／新北市環保局提供

第三步「居家淨零行動」，環保局提供學生帶回家可立即實踐的行動包括 「節能E好宅」，讓學生從電費單和建築物面積的計算數字中，熟悉建築物能效的判別及節電方式，還有「節能E管家-小保碳險記」，讓學生從桌遊中取得適合自己的節電行為，回到家可以立即執行。

「居家淨零行動-節能E好宅」，青年節電大使從課程中學習建築物用電耗能密度計算方式，幫助自己社區提升公設用電效能省下電費，社區也能主動參加「新北節能E好宅」讓政府免費幫你算。圖／新北市環保局提供
「居家淨零行動-節能E好宅」，青年節電大使從課程中學習建築物用電耗能密度計算方式，幫助自己社區提升公設用電效能省下電費，社區也能主動參加「新北節能E好宅」讓政府免費幫你算。圖／新北市環保局提供

「居家淨零行動-小保碳險記」，同學在家也能自行製作桌遊道具，藉由簡單輕鬆的遊戲方式學習新北家戶的節電秘笈，智慧用電概念輕推至家庭中的每一個成員。圖／新北市環保局提供
「居家淨零行動-小保碳險記」，同學在家也能自行製作桌遊道具，藉由簡單輕鬆的遊戲方式學習新北家戶的節電秘笈，智慧用電概念輕推至家庭中的每一個成員。圖／新北市環保局提供

新北市環保局說，參與本計畫的同學，在基礎培訓的課程內容中，學習到淨零碳排入門知識、解構電費單資訊、建築物用電耗能密度計算、社區公設用電自我檢核方式、住家節電秘笈等，有許多同學對於電費單介紹、電器使用知識、淨零碳排知識等印象深刻。

社區公設參加節能E好宅，即時實施各項節電秘訣幫社區省公電。圖／新北市環保局提供
社區公設參加節能E好宅，即時實施各項節電秘訣幫社區省公電。圖／新北市環保局提供

社區公設參加節能E好宅，即時實施各項節電秘訣幫社區省公電。圖／新北市環保局提供
社區公設參加節能E好宅，即時實施各項節電秘訣幫社區省公電。圖／新北市環保局提供

「也想試試嗎？」環保局表示，歡迎新北市境內高中職以上的同學來參加，可以請學校老師與新北市環保局低碳社區發展中心接洽，或可以找尋新北市低碳生活網、淨零專網、新北i環保等網頁透過自學獲得更多淨零知識。（新北市政府環境保護局廣告）

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