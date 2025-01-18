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春遊北海岸來金山、山海遊一次打包特色景點

聯合報／ 文、圖／新北市金山區公所
六股田園的自然風光。圖／金山區公所提供
六股田園的自然風光。圖／金山區公所提供

新北市金山區位處北海岸中心，往西可到淡水，往東可到基隆，南經陽明山往台北，北方則是蜿蜒的北海岸，金山擁有獨特山海地形和美景，遊客不論是沿著北海岸的跳石海岸，還是走陽金公路的山線，春節期間金山的山海風光，都能讓到訪遊客為之驚豔，也適合全家大小一起出遊。

★北海岸的旅遊中心

位處北海岸中心的金山西往淡水、東往基隆、南經陽明山往台北，北方是蜿蜒的北海岸，讓金山擁有獨特山海匯集的地形和美景，遊客不論是沿著北海岸的跳石海岸，還是陽金公路的山線途經地熱豐富的大屯火山或步行歷史悠久的魚路古道，都會來到這熱鬧的山海之城，不論短暫還是深度的佇足，金山的山海風光都能讓到訪的您為之驚艷。

★全台灣最北的溫泉公園

熱門的金山磺港溫泉公園。圖／金山區公所提供
熱門的金山磺港溫泉公園。圖／金山區公所提供

金山磺港溫泉公園位處金山的磺港，不但是全台最北的溫泉公園，附近更有熱門的獅頭山公園可以看到金山著名的燭台雙嶼及美麗的神秘海岸，金山魚路古道起點也在旁邊，磺港溫泉公園有3座全天開放的泡腳池，豐富的鐵質讓本區溫泉氧化後呈現金黃色，故有黃金之湯的美譽，是提供遊客遊憩後舒緩筋骨的好地方。

金山著名燭台雙嶼及神秘海岸。圖／金山區公所提供
金山著名燭台雙嶼及神秘海岸。圖／金山區公所提供

★美麗的金山六股田園風光

清水田園美麗的蓮花田。圖／金山區公所提供
清水田園美麗的蓮花田。圖／金山區公所提供

金山市區內3座特色公園都設有YouBike微笑單車站，最適合來趟漫遊之旅，除了著名的北海岸自行車道可途經著名的清水蓮花田騎至中角灣衝浪中心體驗海上衝浪活動外，沿著山線可在六股平原來趟自然靜謐的田園之旅，在這不但可看到鳥類成群的飛翔，不同時節也可看到水稻飄逸或水稻田蓄水時的倒影出遠方美麗的山景，豐富的自然生態讓人身心舒暢起來。

美麗的金山六股田園風光。圖／金山區公所提供
美麗的金山六股田園風光。圖／金山區公所提供

★著名的金包里老街好吃又好玩

金山的金包里老街除了著名鴨肉和各種特色美食外，各種特色伴手禮也方便遊客選擇，旁邊充滿日式風格的中山公園更是逛完休憩的好地方，新完工的金山立體停車場也在老街旁，讓遊客方便到達省去找車位的煩惱，春遊北海岸，來金山就對了。

(新北市金山區公所 廣告)

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