新春走春 單車慢遊八里

新北市八里區連續兩年榮登國旅最受歡迎景點之一。這裡擁有豐富的自然景觀與文化資源，是騎單車、品嚐美食、約會打卡的理想之地。今年新春，八里誠摯邀請民眾來一場走春之旅，探索這片美麗的水岸風光，留下屬於自己的難忘回憶。

八里左岸近年來遊客絡繹不絕，其中「海世界景觀台」是左岸自行車道的重要節點，從這裡可眺望大屯山、淡水河及關渡大橋的美景。不遠處的龍形渡船頭則是理想的休息站，設有小船塢造型的涼亭，旁邊的渡船頭老街更有各式美食，還能在老榕碉堡旁眺望淡水河的壯麗景致。

龍形渡船頭

情侶同行，八里左岸的「水岸婚紗廣場」、「心心相映廣場」及「八里愛之船」等景點，將讓你留下最浪漫的回憶。除了自然美景，八里還提供多樣的休閒設施和豐富的文化體驗。

以「幸福」為主題的水岸婚紗廣場

在八里左岸公園，設有新北市永續環境教育中心，提供關於「綠建築」、「低碳教育」、「環境變遷」等課程與展覽，並可預約免費解說服務。此外，八里左岸漫步廣場佔地2.2公頃，規劃有丘、谷、林、碉堡、海潮等五大主題區，設有親水足道、網紅鞦韆、貓頭鷹石雕等互動設施，讓每一個角落都充滿驚喜。

八里左岸漫步廣場

而擁有廣達30公頃的挖子尾自然生態保護區，是賞鳥和觀察濕地生態的好地方，特別是秋冬季節，吸引不少生態愛好者前來探訪。左岸的沙灘與礫灘，也是散步、觀察自然生物的理想場所。

挖子尾自然生態保留區

八里區長林俊宏表示，八里擁有獨特的自然景觀與文化魅力，無論是單車漫遊左岸，還是品嚐美食，都能帶來難忘的經歷。邀請大家在今年新春來到八里遊玩、感受在地的魅力，並祝福大家新春快樂、萬事如意！

(新北市八里區相關景點及美食歡迎自八里區公所官網「樂遊八里」網頁將有詳細介紹)