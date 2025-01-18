彰縣輔導參展 助企業拓銷海外

為增加彰化縣內產業國際視野及促進國外商機，彰化縣政府今年以350萬元經費，規劃「2025彰化縣產業國際參展輔導計畫案」，輔導補助縣內業者參加國際展覽及看展活動，報名至5月31日截止，歡迎有拓展國際行銷需求者，得逕於彰化縣政府網站申請。

彰化工廠數 全台第3多

彰化縣是中小企業原鄉，目前工廠家數位居全國第三名，包含水五金、機械工業、車輛零組件、汽機車零組件及紡織業等，上中下游產業聚落完整；而台灣屬出口導向國家，開拓海外市場一直是維持台灣經濟成長的動力，彰化縣內業者更是扮演重要角色之一。

為利縣內廠商拓銷海外市場，了解國際趨勢和競爭環境，增加多元銷售管道，擴大業者生產經濟規模，彰化縣政府多年來持續輔導鼓勵縣內廠商參加國際展覽，協助廠商爭取對外貿易商機，開拓海外市場訂單，強化彰化縣產業競爭力、全球市場拓銷力及產業出口成長力，帶動地方經濟發展，進而使本縣優質創新的廠商能夠「深耕彰化、立足台灣、跨足國際」。

彰化縣政府多年來持續輔導鼓勵縣內廠商參加國際展覽，協助廠商爭取對外貿易商機，開拓海外市場訂單。

即起至5月底 受理報名

彰化縣政府今年持續規劃「2025彰化縣產業國際參展輔導計畫案」，補助縣內中小企業出國參展、看展，即日起至5月31日受理報名，依「地區」、「參展」、「看展」，擇一申請補助，以一次為限，已申請獲得彰化縣政府「2024彰化縣產業國際參展輔導計畫」補助、彰化縣工商發展投資策進會之參展或看展補助者，不得重複申請。

彰化縣政府 廣告