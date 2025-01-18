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新北住都AI科技強勢上線 開創智慧服務新紀元

聯合報／ 文、圖／新北市住宅及都市更新中心
新北住都中心推出「AI智能客服系統」，24小時全年無休為民眾解答常見問題，讓民眾能隨時隨地獲得便捷服務。(圖為AI生成，新北住都中心提供)
新北住都中心推出「AI智能客服系統」，24小時全年無休為民眾解答常見問題，讓民眾能隨時隨地獲得便捷服務。(圖為AI生成，新北住都中心提供)

新北住都中心繼發布ESG企業永續報告書、社宅營運SOP手冊後，再度領先全國同性質行政法人，由執行長領軍中心各部門成立AI小組，導入人工智慧（AI）技術，完成建置並同時啟用三套AI系統，大幅提升服務量能及員工工作效率，擴大服務量能，滿足市民需求。

AI智能客服 24小時待命為民服務

新北住都中心推出「AI智能客服系統」，24小時全年無休為民眾解答常見問題，例如「我家可以都更嗎」、「我有符合社宅申請資格嗎」，且能快速導引至相關單位。AI系統不同於過往機器人式僵化的回答，是透過大量數據學習，能理解自然語言，提供更人性化的對話體驗，平均每日可處理150則民眾提問，有效減輕客服人員負擔，讓民眾能隨時隨地獲得便捷服務。

AI會議紀錄 語音快速自動生成文字

新北住都中心亦導入「AI會議紀錄輔助系統」，由於過往由人工繕寫會議紀錄總是耗時費力，為提升會議效率，系統在幾分鐘內就能將會議音檔轉換為文字檔，並自動生成重點摘要，大幅省去繕寫時間。目前已累積生成超過1,000份檔案，有效提升會議效率及資訊管理。

透過AI技術，員工可透過口語直覺提問並快速找到所需資訊及統計數據，成為日常工作最實用的工具。(圖為AI生成，新北住都中心提供)
透過AI技術，員工可透過口語直覺提問並快速找到所需資訊及統計數據，成為日常工作最實用的工具。(圖為AI生成，新北住都中心提供)

AI內部搜尋 人人都有智慧助理

隨著都市更新、社會住宅等業務內容逐漸龐大與繁雜，為方便員工查詢相關資料，新北住都中心建置「AI內部員工助理」。系統整合涵蓋中心各部門、超過15,000個內部檔案，透過AI技術，員工可透過口語直覺提問並快速找到所需資訊及統計數據，強化工作效率並提供中心決策判斷，成為日常工作最實用的工具。

3個月就上線 新北住都永遠走在最前面

短短3個月內，新北住都中心建置完成三套量身打造的AI系統並上線運作，展現對於推動創新的決心與實力。導入AI科技後，不僅提升服務效率，也降低人力成本，更為市民帶來便利、優質的體驗。

新北住都中心執行長錢奕綱說：「因應人工智能發展趨勢，我們積極導入AI技術，期望打造一個聰明高效、有系統化的工作環境，給市民最貼心的服務。未來，我們將持續推動AI應用，探索更多的可能性。」

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