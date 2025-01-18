鹿港天后宮 湄洲媽祖福佑一整年
國定古蹟鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，廟內的木雕、石雕、彩繪皆出於名匠之手，被譽為廟宇藝術殿堂，為文化旅遊熱門景點。
新春軁轎跤祈平安
鹿港天后宮正殿中供奉的湄洲媽祖寶像，是天后宮鎮廟之寶，主委張偉東說，湄洲媽祖祖廟原有六尊開基媽祖，現僅存鹿港天后宮的「二媽」，而媽祖神像因長期受香火燻染成黑色，又稱「黑面媽」，每年除夕夜會依循傳統恭請「湄洲媽祖」進中殿視事，舉行新春祈福儀式，熱鬧滾滾的氣氛將持續至農曆三月媽祖聖誕。
大年初一至初五新春展演於天后宮佈道館鄉土廣場展出，除恭請天后宮媽祖駐駕讓信眾軁轎跤祈平安，還有註生娘娘、文昌帝君、月下老人護佑眾生，透過各項傳統工藝技術，將宗教信仰與民俗文化結合完美呈現。
點燈送天后平安幣
鹿港天后宮2025年點燈，信眾可親至現場或透過轉帳、匯款等方式辦理，即可獲得2025年限定紀念品「天后平安幣」，月老姻緣簿則另有「限定款緣份吊飾」。安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿全年皆可安奉，每人全年800元；限量的閤家平安斗全年3,800元。
鹿港天后宮
彰化縣鹿港鎮中山路430號
●鹿港天后宮LINE官方帳號 https://line.me/R/ti/p/@805qglai
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