鹿港天后宮 湄洲媽祖福佑一整年

國定古蹟鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，廟內的木雕、石雕、彩繪皆出於名匠之手，被譽為廟宇藝術殿堂，為文化旅遊熱門景點。

國定古蹟鹿港天后宮每年新春到農曆三月媽祖聖誕前都湧進信徒參拜。

新春軁轎跤祈平安

鹿港天后宮正殿中供奉的湄洲媽祖寶像，是天后宮鎮廟之寶，主委張偉東說，湄洲媽祖祖廟原有六尊開基媽祖，現僅存鹿港天后宮的「二媽」，而媽祖神像因長期受香火燻染成黑色，又稱「黑面媽」，每年除夕夜會依循傳統恭請「湄洲媽祖」進中殿視事，舉行新春祈福儀式，熱鬧滾滾的氣氛將持續至農曆三月媽祖聖誕。

大年初一至初五新春展演於天后宮佈道館鄉土廣場展出，除恭請天后宮媽祖駐駕讓信眾軁轎跤祈平安，還有註生娘娘、文昌帝君、月下老人護佑眾生，透過各項傳統工藝技術，將宗教信仰與民俗文化結合完美呈現。

2025點燈結緣品。

點燈送天后平安幣

鹿港天后宮2025年點燈，信眾可親至現場或透過轉帳、匯款等方式辦理，即可獲得2025年限定紀念品「天后平安幣」，月老姻緣簿則另有「限定款緣份吊飾」。安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿全年皆可安奉，每人全年800元；限量的閤家平安斗全年3,800元。

鹿港天后宮

彰化縣鹿港鎮中山路430號

●官網 http://www.lugangmazu.org

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