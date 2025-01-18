2025 北港燈會 粼光遶境 盡展燈會原鄉之美

來到雲林，即使短短兩天旅程也能感受到雲林的文化魅力與自然風光，我們雲林縣山海平原都精彩，歡迎來雲林踩街走春賞百景、享百味、看燈火燦爛！

台灣燈會的原鄉就在北港，北港燈會自2020年﹑2022年與2023年北港燈會榮獲10大國內外獎項，尤以2023年北港光影藝術節更締造單一活動摘下 8 大國內外大獎的殊榮，象徵北港燈會已躍昇國際指標。

北港燈會 屢獲國內外大獎

雲林不是文化沙漠，迄今榮獲許多大獎肯定，自2020年北港燈會榮獲IAA MUSE金獎，便開啟國際獎項之旅，不論是雲林海洋音樂祭、成龍濕地流動藝術饗宴、成龍濕地國際環境藝術季、國際偶戲節等等，都是利用在地資源及文化背景，成功整合文化觀光活動。其中，2023年北港光影藝術節，首度參賽即獲得第十屆台灣活動卓越獎金質獎，更是以有限的預算，得最高榮耀！而北港燈會之所以能屢屢得到國內外大獎，不僅是燈會發源地，更是因縣府與在地藝師的緊密度及活化文資場域為基底，結合古蹟、歷史建築或有其意義的場域，將文化底蘊融合創新技術的燈會，才能造就不凡的北港燈會，也是發揮燈會原鄉的精髓。

燈會環繞古蹟歷建，其中，1個國定古蹟(北港朝天宮)、3個縣定古蹟(北港義民廟、集雅軒及水道頭文化園區十角水塔)、4個歷史建築(大復戲院、北港登記所、北港甕牆、水道頭文化園區內的日式宿舍群)及具有拓墾闢地意涵的顏思齊紀念碑等，都是北港重要的歷史建築，縣府透過整合文化資源帶動觀光活動更融入在地的歷史脈絡，可謂越在地越國際的一大關鍵，也正是北港燈會獨獨占鰲頭與其他縣市的差異性。

巷弄燈區 1月24日率先啟燈

2025北港燈會規劃10大燈區，展期自1月24日(五)至2月14日(五)，首先由巷弄燈區(老街巷弄、義民廟)1/24打頭陣亮相！而2025北港燈會全區正式啟燈為2月3日(一)，有北港朝天宮、顏思齊紀念碑圓環燈區、北港登記所燈區、大復戲院燈區、水道頭文化園區燈區等，邀請全國民眾新春連假一起來探索燈會原鄉的精彩。

●慢遊雲林，雲林100景：https://tour.yunlin.gov.tw/wt-front/Activity/News/N000001666

(雲林縣政府廣告)