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串接農場和漁港 桃園農遊趣

聯合報／ 文、圖／桃園市政府農業局
桃園好農
桃園好農

農曆春節即將到來，以及2025年臺灣燈會在桃園，為了迎接各地遊客到來，桃園市政府農業局積極推廣適合走春農遊景點，串接休閒農業區、休閒農場、竹圍漁港、永安漁港等，適合全家大小親朋好友出門踏青，規畫一趟輕鬆愉快的農遊活動，歡迎來桃園走春、賞花、品茶、吃海鮮、逛燈會。

魯冰花綻放 茶鄉美景多宜人

春節正是「魯冰花」綻放的季節，「龍潭大北坑休閒農業區」為客家茶鄉是台灣古老的產茶區之一，有翠綠綿延的茶山美景、古道自然風光，這裡的美食美景茶香往往讓遊客驚艷不已。

另外，「大溪月眉休閒農業區」美麗完整的農村田園景色，廣大的水稻農田，遼闊的大漢溪河床景觀，還有藏魚蝦水草的百年圳溝，美麗的埤塘與國定古蹟李騰芳古宅等，使得農村社區沒有老街熱鬧喧囂卻處處生機，緊鄰環境清幽的月眉生態濕地、山豬湖生態親水園區、中庄吊橋，親子放電一日遊最佳去處。

大溪李騰芳古宅俯瞰
大溪李騰芳古宅俯瞰

魯冰花綻放
魯冰花綻放

熱門景點 賞海天一色美景

「蘆竹大古山休閒農業區」登山公園步道原本是當地人賞夜景、看飛機私房秘境，現在成了桃園熱門景點之一，從入口到觀景台，不到1公里就能遠眺遼闊的海天景色，還有下午茶、水鹿養殖、體驗活動等，遊客絡繹不絕。

還有楊梅休閒農業區-客家文化古道、蘆竹坑子溪休閒農業區-茶園、大溪區康莊休閒農業區-木藝文化、台七桃花源休閒農業區-山水景色、觀音蓮荷園休閒農業區-蓮園、新屋海洋客家休閒農業區-食魚教育海岸景色，以及大園溪海休閒農業區，串接竹圍漁港、永安漁港，桃園多元農遊活動，值得闔家同遊。

多天新春年假是闔家歡聚、親子及好友踏青的好時機，歡迎全國民眾春節期間到桃園來走春。建議出發前先確認各個農場園區新春期間營業時間，以免撲空。想知道桃園更多好吃好玩的農遊好所在，請至「桃園好農」粉絲專頁或各休區休閒農場粉絲專頁查詢。

桃園各休閒農業區有著不同的特色體驗課程
桃園各休閒農業區有著不同的特色體驗課程

月眉人工濕地
月眉人工濕地

桃園市政府農業局 廣告

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