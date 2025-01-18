走逛新莊廟街 福佑一整年

三百多年歷史的新莊老街有許多香火鼎盛的廟宇，適合在春節來趟小旅行。新莊老街即「新莊路」，自清朝康熙年間就是新莊最熱鬧的街道，遊客來到新莊老街都會到慈祐宮、武聖廟、文昌祠、廣福宮等古蹟巡禮一番。廟街商圈傳統小吃、手工藝品老店林立也不容錯過，還可到新月橋挑戰透明天空步道，俯瞰大漢溪景致，遠眺絢麗河岸夜景。

▲新月橋。圖片拍攝：林明賢

國定古蹟 廣福宮

廣福宮一直是喜愛古蹟攝影行家的最愛，是廟街中唯一的國定古蹟，金鐘影集《天橋上的魔術師》曾來取景拍攝。廣福宮三川殿燕尾脊弧線優美，剪黏活潑生動，廟堵、龍柱、石獅、石雕，兼具民俗意涵及建築裝飾作用。

文昌祠 庇佑學子考運亨通

新莊文昌祠是大台北地區首座文昌祠，兩百年來，古樸的古廟風格及標準三合院設計，前三川殿、後為拜殿、正殿、兩旁為廊、中為內埕，優美身影吸引攝影家來此留影，更是市民、學子考試前尋求文昌帝君開智慧、添考運的聖地。

新莊慈祐宮 市定古蹟香火鼎盛

創建於清康熙25年，三百多年歷史的新莊慈祐宮是地方信仰中心，正殿奉祀媽祖及千里眼、順風耳將軍，左右次間配祀伽藍王爺與福德正神；後殿供奉觀音佛祖及韋陀尊者、哪吒三太子，廟殿坐北朝南，是三開間、四進兩廊式的美麗廟宇。

▲老順香餅店的糕餅。圖片提供/新北市政府

順道遊 新莊老街

和新莊慈祐宮有著一樣年紀的新莊老街，坐落許多古廟、老屋，知名美食老店有百年以上或四代傳承歷史，包括老順香糕餅、阿瑞官蘇家粿、尤協豐豆干、日日用打鐵店、翁裕美麥芽糖，都能嚐出新莊好滋味。

▲新莊關帝廟米粉湯。圖片提供/新北市政府

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