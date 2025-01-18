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苗栗主題公園、特色牧場 親子歡樂體驗

聯合報／ 文、圖／苗栗縣政府
灣麗親子公園
灣麗親子公園

過年親子同遊何處去？苗栗市貓裏喵、竹南鎮獅山及苑裡鎮灣麗親子公園，各具主題特色，通霄鎮飛牛牧場、竹南鎮四方鮮乳牧場自然環境下，兼具教育意義，親子同樂拉近距離。

一鄉鎮市一特色公園

苗栗縣建置一鄉鎮市一特色公園，尤其是3座大型親子公園友善親子，貓裏喵親子公園在苗栗縣議會後方，以「海洋探險趣」為主題，規畫八爪章魚溜滑梯、互動鞦韆、共融式蹺蹺板、兒童戲沙區，及魔術方塊地景互動遊戲場等設施。

獅山親子公園在竹南鎮大厝里活動中心對面，以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，有火炎山地景滑梯、瓢蟲滑梯、無障礙滑梯、沙坑、戲水池，及共融鳥巢鞦韆、蹺蹺板及旋轉飛輪、攀兒牆等設施。

此外，國立苑裡高中旁灣麗親子公園，以農業為主題特色，遊戲設施包括農舍煙囪滑梯、天空隧道、遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬塔、田鼠大冒險、戲沙桌及騎乘式鞦韆等。

貓裏喵親子公園
貓裏喵親子公園

獅山親子公園
獅山親子公園

牧場親近動物

飛牛牧場、四方鮮乳牧場都有大片草原，適合全家同遊，四方牧場設有滑草道，是小朋友最愛的設施，門票可兌換冰淇淋等商品；飛牛牧場可以親近小動物，體驗餵食的樂趣，還有相關的特色產品，親子都可以盡興放電，飛牛、四方鮮乳牧場各自設計DIY，都別具特色，適合新春一同來走春喔。

飛牛牧場
飛牛牧場

四方鮮乳牧場
四方鮮乳牧場

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