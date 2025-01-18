2025台北燈節 蛇來運轉 鬧熱臺北 燈飾展區特色鮮明 有趣又好玩

2025台北燈節將於2月2日至16日熱鬧登場，地點位於台北西區，範圍涵蓋捷運北門站至西門站的中華路沿線，並包括西本願寺、西門紅樓前廣場、中山堂廣場等地。每日亮燈時間為17:00至22:00，各展區設計獨具特色，趣味十足。

燈節期間，西本願寺設有充滿文化意涵的祈福燈區；中山堂廣場矗立著氣勢磅礡的主燈，每日18:00至22:00，每半小時上演精彩的主燈秀；中華路一段點綴特色燈組，天橋上則展示北市小學生創作的燈籠空頂。此外，全台競賽花燈呈現傳統燈藝之美，友好燈區更展示來自全球各城市的燈組作品。

2025台北燈節將於2月2日至16日熱鬧登場。

主燈創意與設計

主燈設計特別呼應2025蛇年主題，以蛇作為核心設計元素，由策展人精心規劃，並特邀彩繪藝術家祁孟含共同創作，主燈以七彩馬賽克為基底，展現西門町的潮流風格與年輕活力。蛇身融入多元元素，包括DJ音符、西本願寺大鐘、彩虹步道以及台北101剪影，巧妙傳遞古今交融的音符與文化底蘊。蛇的形象結合滑板、街舞等年輕活力象徵，完美融合西城文化與現代潮流，呈現一場獨具創意與時尚的視覺盛宴。每半小時登場的主燈秀，巧妙融合燈光與特效，展演內容呈現西門町的塗鴉、台北北門、西門紅樓特色意象，將歷史與潮流元素完美結合。蛇的靈動大眼睛與幽默表現為主燈秀增添趣味，象徵新年的財運滾滾與活力四射。蛇尾的流線設計則象徵滑板滑道，寓意後勢看俏、吉祥順遂，不僅為台北注入文化深度，更帶來嶄新的時尚氣息。

2024台北燈節「藝隅」以插畫藝術結合金屬雷雕工藝創作，刻劃出西門町流行音樂場域的面貌。

同場加映

「2025 台北年貨大街」迎向第30個新年一起鬧熱過節

114年1月11日至1月27日於迪化商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、寧夏夜市、艋舺夜市及濱江市場熱鬧登場，並推出創意燈飾、特色氣偶、無菸街區等，邀民眾共度熱鬧新春。

「陽明山花季」迪士尼浪漫風

114年1月24日至3月16日在陽明公園登場，此次花季將與迪士尼品牌公主系列作品聯名合作，透過浪漫夢幻的花卉傳遞「愛與夢想」的力量。

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