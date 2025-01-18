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2025台北燈節 蛇來運轉 鬧熱臺北 燈飾展區特色鮮明 有趣又好玩

聯合報／ 文、圖／臺北市政府觀光傳播局
台北燈節中華路一段的天橋由福星國小同學們共同繪製的千顆燈籠懸掛。( 圖為2024 台北燈節資料照片)
台北燈節中華路一段的天橋由福星國小同學們共同繪製的千顆燈籠懸掛。( 圖為2024 台北燈節資料照片)

2025台北燈節將於2月2日至16日熱鬧登場，地點位於台北西區，範圍涵蓋捷運北門站至西門站的中華路沿線，並包括西本願寺、西門紅樓前廣場、中山堂廣場等地。每日亮燈時間為17:00至22:00，各展區設計獨具特色，趣味十足。

燈節期間，西本願寺設有充滿文化意涵的祈福燈區；中山堂廣場矗立著氣勢磅礡的主燈，每日18:00至22:00，每半小時上演精彩的主燈秀；中華路一段點綴特色燈組，天橋上則展示北市小學生創作的燈籠空頂。此外，全台競賽花燈呈現傳統燈藝之美，友好燈區更展示來自全球各城市的燈組作品。

2025台北燈節將於2月2日至16日熱鬧登場。
2025台北燈節將於2月2日至16日熱鬧登場。

主燈創意與設計

主燈設計特別呼應2025蛇年主題，以蛇作為核心設計元素，由策展人精心規劃，並特邀彩繪藝術家祁孟含共同創作，主燈以七彩馬賽克為基底，展現西門町的潮流風格與年輕活力。蛇身融入多元元素，包括DJ音符、西本願寺大鐘、彩虹步道以及台北101剪影，巧妙傳遞古今交融的音符與文化底蘊。蛇的形象結合滑板、街舞等年輕活力象徵，完美融合西城文化與現代潮流，呈現一場獨具創意與時尚的視覺盛宴。每半小時登場的主燈秀，巧妙融合燈光與特效，展演內容呈現西門町的塗鴉、台北北門、西門紅樓特色意象，將歷史與潮流元素完美結合。蛇的靈動大眼睛與幽默表現為主燈秀增添趣味，象徵新年的財運滾滾與活力四射。蛇尾的流線設計則象徵滑板滑道，寓意後勢看俏、吉祥順遂，不僅為台北注入文化深度，更帶來嶄新的時尚氣息。

2024台北燈節「藝隅」以插畫藝術結合金屬雷雕工藝創作，刻劃出西門町流行音樂場域的面貌。
2024台北燈節「藝隅」以插畫藝術結合金屬雷雕工藝創作，刻劃出西門町流行音樂場域的面貌。

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