角板山梅飄香 三大人文景點新登場
桃園市復興角板山園區自2015年舉辦梅花季活動，平均每年吸引近14萬人次共襄盛舉。目前園區一共種植296棵梅樹，每年12月底至1月老梅樹朵朵白梅綻放，冬日漫步於此，佐以清新梅香與煦煦暖陽相伴，實為人生一大享受。
室內景點首次開放 處處人文之美
角板山為桃園市知名景點，早年為採集樟腦重鎮，極具歷史意義。市府2024年重新修繕行館園區，戶外空間雖皆已開放，但精彩的室內景點今年才配合梅花季活動向外界敞開大門，包括樟腦收納場事務所、角板山行館及回字館將以「旅繪角板山」為主題，以不同時期的旅行家、藝術家視角帶領遊客欣賞角板山自然人文之美。
此外，園區環境亦進行樹蛙棲地營造、種植原生誘蝶誘鳥植物，其中更有充滿趣味性與故事性的12座國際級藝術品等待民眾一起開箱。
體驗一日獵人與泰雅風味餐
角板山位於探索北橫旅遊廊帶的重要節點之一，從角板山形象商圈步行至角板山公園，再去挑戰橫跨大漢溪的新溪口吊橋，來到對岸的溪口部落，體驗一日獵人、學習口簧琴音樂和享用泰雅風味大餐，來北橫不用舟車勞頓，「食行育樂」一次滿足。
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