桃園拓展外交 城市締盟不間斷

回顧過去一年，桃園城市外交大步向前，在市長張善政帶領下，去年5月與貝里斯橘道郡橘道鎮締結姊妹市，同年10月與日本茨城縣筑波未來市簽訂友好城市，截至目前，桃園市與14國計37個城市締盟，彼此間持續頻繁交流。

市長率團親訪 深化情誼

貝里斯橘道鎮是桃園在中美洲第一個締結姊妹市的盟友，張市長非常重視，締結姐妹市後旋即於去年9月，率團親自訪問該市，深化彼此情誼。

桃園與筑波未來市的交流也正持續進行，包括農業局預定於今年底將送桃園米至筑波未來市，參加該市主辦的第27屆「米・食味分析鑑定大賽：國際大會in筑波未來市」，強化雙方在農業領域的交流；在教育方面，也將媒合教育局對接，規劃高、國中學校青少棒相關合作交流計畫。

桃園市長張善政去年9月率團訪問姐妹市貝里斯橘道鎮，貝里斯橘道鎮市長Ladrick Sheppard（左）致贈市鑰。

桃園市政府去年10月與日本茨城縣筑波未來市簽訂友好城市， 未來將強化農業及教育方面合作交流。

邀締盟城市首長參與台灣燈會

2025年台灣燈會舉辦將屆，桃園市熱情邀請締盟城市首長親自來訪，共同見證桃園辦理國際級活動的光輝時刻，藉此行銷桃園，將桃園推向國際；同時亦會積極與國際城市維持友好交流，並借鏡締盟城市成功經驗，讓桃園城市治理更加多元化、國際化。

桃園市政府秘書處 廣告