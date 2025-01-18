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屏東落山風藝術季 邀你到海邊沉浸式體驗

聯合報／ 文、圖／屏東縣政府
落山風藝術季今年以「在海邊的人」為主題，從車城海口港延伸到村落，縣長周春米邀請大家造訪南臺灣冬季藝術盛會。
落山風藝術季今年以「在海邊的人」為主題，從車城海口港延伸到村落，縣長周春米邀請大家造訪南臺灣冬季藝術盛會。

來屏東「吹風」、「泡溫泉」感受屏東冬季魅力！落山風藝術季今年以「在海邊的人」為主題，從車城海口港延伸到村落，看海美術館推出沉浸式大海體驗，街道上有融化人心「女孩與貓」巨型充氣裝置，造訪南台灣冬季藝術盛會。

●車城海口村變大型美術館

縣長周春米說，落山風藝術季邁入第六個年頭，今年邀請台灣、美國、日本、印尼19組藝術團隊創作26組作品，除在原有看海美術館、沙灘建置藝術作品，觸角延伸至街道、村莊以及旅店，讓車城鄉海口村成為大型美術館。

周春米說，車城鄉長期受強勁落山風吹拂，縣府多年前將閒置海口港候船室重新整修，成為看海美術館，發展落山風藝術季的品牌，如今成為大家「再遠也要去」的吹風、看海地，也是屏東冬季旅遊重點。

●看「女孩與貓」巨型軟雕塑

今年有五大展區，看海美術館以「舞海湧-海湧之境」為主題，沉浸式光影打造海洋深淵，步入展場，彷彿踏入氣象萬千、驚濤駭浪大海中，身臨其境的體驗。

街道展區主題「語巷弄-海口50人」，日本人氣插畫家山內庸資的首次台灣個展，帶來其著名「FACE SHOP似顏繪屋」，描繪50張海口居民的笑臉。還有立體作品「男孩與貓兒們」與巨型軟雕塑「女孩與貓」，以及徜徉於巷弄間的三隻貓仔們，不經意轉角還能遇見守望海口的狗兒「小黃哥」。  

落山風藝術季今年以「在海邊的人」為主題，從車城海口港延伸到村落，縣長周春米邀請大家造訪南臺灣冬季藝術盛會。圖／屏東縣政府提供
落山風藝術季今年以「在海邊的人」為主題，從車城海口港延伸到村落，縣長周春米邀請大家造訪南臺灣冬季藝術盛會。圖／屏東縣政府提供

落山風藝術季今年以「在海邊的人」為主題，從車城海口港延伸到村落，縣長周春米邀請大家造訪南臺灣冬季藝術盛會。圖／屏東縣政府提供
落山風藝術季今年以「在海邊的人」為主題，從車城海口港延伸到村落，縣長周春米邀請大家造訪南臺灣冬季藝術盛會。圖／屏東縣政府提供

沙灘區主題「聽風韻-藝術風的律動」有六件作品，大岩奧斯卡童趣作品「巨大章魚家族」、海景第一排超大型「逐浪而居的人們」、隨風擺動「漂浮的岩層」，還有會動的藝術裝置，日本藝術家吉井宏創作「穿越沙灘的風」，在港區內移動的車，關注活動有機會免費搭乘。

廢棄老屋村落展區，聲音、光影、裝置及影像帶民眾穿越時光、重返古厝；藝術旅店，經徵選結果與紅柴居、長灘休閒飯店合作，由台灣、日本、印尼等6位藝術家構築6間藝術客房，展期結束後接受訂房入住。 

鄭元東作品-「風的種子」
鄭元東作品-「風的種子」

木子一十一工作室作品-「漂浮的岩層」
木子一十一工作室作品-「漂浮的岩層」

禹禹作品-「逐浪而居的人們」
禹禹作品-「逐浪而居的人們」

詹維欣作品-「有海的夢」
詹維欣作品-「有海的夢」

●四重溪溫泉泡美人湯

除了落山風藝術季，周邊還有四重溪溫泉季，屏東四重溪是台灣最南端溫泉聚落，更有「美人湯」之稱泉質，走訪車城海口港後，到四重溪享受溫泉，再到牡丹、恆春及滿州探索多元的地景地貌及人文環境；落山風藝術季與四重溪溫泉季即日起到2025年3月2日。

屏東四重溪溫泉公園即日起到2025年3月2日，每晚都有光藝術裝飾。圖／屏東縣政府提供
屏東四重溪溫泉公園即日起到2025年3月2日，每晚都有光藝術裝飾。圖／屏東縣政府提供

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