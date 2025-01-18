春節不斷電！新北十三行博物館初二到初五天天有得玩

2025年春節到來，新北市立十三行博物館初二到初五活動連續4天不斷電，推出「蛇來蛇去，十三動一動」新春活動，天天有精采展演和趣味體驗，邀大小朋友一起迎接充滿創意與驚喜的新年！

除二到初五 天天有活動

初二到初五準備接招！十三行博物館獻上連續四天精采絕倫的表演盛宴，包括幽默逗趣的肢體戲劇、奇幻莫測的競技扯鈴、動感震撼的互動打擊樂，及熱力四射的流行街舞，每天都有充滿歡樂與互動的演出，high翻新年假期。

「蛇來蛇去，十三動一動」演出內容，包含動感震撼的互動打擊樂。

十三行博物館指出，1月30日至2月2日，每日三場「好蛇成雙，筷樂慶蛇年」DIY活動，教大家製作獨一無二的史前陶偶環保筷套，展現環保創意，打造專屬綠色時尚，讓蛇年成為最「筷」樂的一年。初二1月30日起，只要在博物館文化商店消費滿114元，就能獲得一次抽獎機會，買越多中獎機率越高，數量有限，歡迎來把好運帶回家，

運動競化論 看古人運動

此外， 配合2025雙北世界壯年運動會，十三行博物館2025年1月17至9月14日，特別展出運動競化論：古代生活與現代競技特展，從考古及人類學的角度，規劃射箭、投擲、負重、划船、古代的賽前儀式與金牌榮耀及十三行人的運動等單元，介紹台灣、東南亞、大洋洲等地區，從事生產活動、取材自然所製作的史前狩獵工具，還有傳承演變至現代所使用的運動用品。十三行人的運動單元還特別從出土的十三行人骨骸狀況，觀察台灣史前人們的生活樣態，作為運動安全的借鏡。

十三行博物館於1月17至9月14日特別展出「運動競化論：古代生活與現代競技特展」。

十三行博物館說 ，本次特展除館方及國史館館藏，還有眭澔平寰宇文化工作室的珍貴私人收藏，例如罕見的復活節島「鳥人」服裝等，千萬別錯過眭澔平多年來探索世界南島文化的足跡。另外，展場也特別陳列伴隨「輕艇男孩」劉錦翰出征大小賽事的Canoe獨木舟，呼應奧運賽事項目之一的輕艇，快來現場感受孤獨運動員的人生執念吧。

(新北市政府文化局 廣告)