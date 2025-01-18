潮州春節市集 400攤24小時不打烊

2025春節假期長達9天，規畫來趟春遊屏東縣潮州鎮，讓你收穫滿滿，有40年歷史的24小時不打烊不斷電春節市集，就在潮州火車站附近，除夕到大年初四，規畫逾400攤。春節期間，潮州鎮公所推出「潮州鎮長賀年福袋」，蛇年生肖主題，準備4萬個，年節期間鎮長周品全隨機在鎮長拜年活動、日式文化園區現場發送。

屏東縣潮州鎮位在屏東縣中區，開車從台88快速道路一下來就抵達潮州，搭火車也便利，潮州火車站附近就有最熱鬧春節市集，白天玩到夜晚，感受豐厚歷史人文與熱鬧年街，規畫兩天一夜，玩遍潮州。

走讀日式文化園區

找尋舊時光日式歷史建築，感受舊街風華，潮州日式文化園區在日治時期先後做為台南縣潮州辦務署及總督府行政機關使用，曾是重大歷史事件「林少貓抗日事件」主戰場之一，現場留有後藤碑詳實記錄抗日事件，佐證歷史現場。

之後由公路總局第三工程處做為行政辦公廳（眷）舍使用，當其依政策搬遷至新址時，遺留舊日式建築，歷經日換星移歲月洗禮漸老舊破損，鎮公所接管後以傳統工法重現原建築風貌，打造為文史展示與在地藝文展演空間，帶來新文化觀光亮點。

舊街感受家具街盛況

接著可步行至圓環建基路老街感受「舊街」風華，感受當年家具街盛況，純手工編製藤具家具耐用又環保，老字號印刷廠使用活體印刷鉛字，在數位化時代感受舊年代機器印刷刷版的聲音格外新奇，走累到三山國王廟參拜歇腳，廟旁喝古早味青草茶及木瓜牛奶別有一番風味。

市集吃飽玩翻領福袋

夜晚時分潮州火車站附近燈火明亮，潮州鎮公所指出，有40年歷史春節市集，每年逾30萬人次湧入，除夕傍晚到大年初四24小時不打烊不斷電，現場超過400個攤位，市集內有時下流行各式物品，大人小孩瘋狂，多樣服飾、百貨及眾多美食等，任您吃得飽、玩得盡興、感受年節慶到來。

▲屏東縣潮州鎮公所推出賀年小物。

春節期間，令人期待「潮州鎮長賀年福袋」，今年以蛇年生肖為主軸，客製化年節喜氣「埊龍福聚潮賀年小物」準備4萬個，年節期間由鎮長周品全隨機在鎮長拜年活動和日式文化園區現場發送。

▲林業及自然保育署的林後四林平地森林園區，感受大自然。

朝聖潮州鐵道園區

在潮州鎮鎮郊，有林業及自然保育署的林後四林平地森林園區，享受寧靜大自然。鐵道迷不能錯過「潮州鐵道園區」，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，文物館2樓天空步道遠眺夕陽，美不勝收。

▲林業及自然保育署的林後四林平地森林園區，感受大自然。

（屏東縣潮州鎮公所 廣告）