走春首選 台塑楊梅有機生態農場

台塑企業結合廠區周邊資源，以環境永續及樂活意象創立六大樂活圈，與地方共好，其中台塑樂活圈楊梅有機生態農場，擁有豐富又獨特的療育紓壓及純淨有機食農場域，2024年通過台灣第一座環境教育認證的生產型有機農場，是春節走春帶給全家健康旅遊的首選。

體驗現採無毒鮮蔬

台塑楊梅有機生態農場栽培有機蔬果，從種植到餐桌體驗採摘無毒鮮蔬樂趣，還可餵食有機雞，門市部購買嚴選台塑蔬菜商品，當令有機草莓、櫛瓜、牛番茄，全現採尚新鮮。

▲農場門市販售有名的台塑蔬菜商品，全都是嚴選，安全又健康。

植物敲拓染DIY

療育人心的「植物敲拓染」DIY，把植物最美花色與紋理印到布料，做出自己最獨特的手巾，松果聖誕樹、彩繪蜂蠟布等多項傳統農村環境教育，可預約安排。歡迎利用春節遠離城市喧囂，帶家人體驗大自然的溫柔撫慰，找到新年希望與感動。

●開園時間：平日開放，周末預約。

●地址：桃園市楊梅區楊湖路一段654巷81弄62號；

●電話：0905-392-723李先生 (初四開園，請先來電預約)

▲楊梅休閒農業區遊客服務中心提供超優質的食農教育環境，傳統焢窯+黑米饅頭+竹蜻蜓完整一日遊，讓小朋友玩樂中學習。

「楊梅休閒農業區遊客服務中心」集友善耕作農園、畜牧、有機蔬菜及休閒魚池於一體，活動可透過遊客服務中心報名，進行豐富的農遊體驗。傳統焢窯+黑米饅頭+竹蜻蜓完整一日遊，客家文化畫展及古董農具展，更是2024GTS綠色旅遊標章之場域。

●地址：桃園市楊梅區楊湖路三段321號321巷8號。

●電話：03-4723203。

▲楊梅休閒農業區遊客服務中心提供超優質的食農教育環境，傳統焢窯+黑米饅頭+竹蜻蜓完整一日遊，讓小朋友玩樂中學習。

「耀輝休閒牧場」兼具生產與休閒之畜牧場，主要養殖乳牛，供應最新鮮、香純之牛乳。牧場內可供烤肉、露營、親子教學及遊戲，如果剛好遇到產梨的季節，一定要試試看農場的梨子，無農藥栽種，口感爽脆。

●地址：桃園市楊梅區楊湖路一段654巷81弄88號。

●電話：03-4758049(行前請先電洽)

●營業時間：週六至週日 08:00-18:00，平日採預約制。

▲肥嘟嘟多肉植物園繽紛的多肉盆栽超療癒。

「肥嘟嘟多肉植物園」不但販售各種不同的多肉植物，也有提供DIY體驗課程，更會以親切的態度分享養殖經驗，十分受客人歡迎，喜愛多肉植物的夥伴千萬別錯過囉！

●地址：桃園市楊梅區民有路二段643號。

●電話：0921-092-046。（行前請先電洽）

●營業時間：8:00-17:00，每週二公休