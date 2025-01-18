春節嘉義旅遊選擇多 來趟阿里山部落步道文化之旅

嘉義縣阿里山鄉觀光資源豐富，除了著名的森林鐵道及茶葉、咖啡等農產品外，還有以阿里山山區為主要居住地區的鄒族文化。為了迎接春節的到來，嘉義縣文化觀光局特別整理出了幾條適合全家大小一同前往的部落步道，讓民眾在接觸大自然的同時還能夠了解到獨屬於原住民的部落故事。

位於達邦部落的鳥占亭步道，是一條沿著部落邊緣環狀修築的步道。鄒族傳說，族人早期打獵或出征前，會到涼亭聆聽繡眼畫眉的叫聲來決定是否宜出門，是鄒族長久來遵循的傳統，因而取名「鳥占亭步道」。步道高低落差不大，全程走完約四十分鐘，適合全家旅遊。

擁有「藍色部落」美名的里佳部落，是深藏在阿里山深處隱密山谷中的世外桃源，部落步道景點眾多，有流傳著許多傳說的風流洞步道、有「緬懷祖先」之意的賞楓步道、可享受竹林幽靜的里佳林間步道等，建議可安排二日遊，在群山的環繞下，深度體驗部落文化及美食，來趟遠離塵囂的放鬆之旅。

茶山部落鄒族特色涼亭。圖／嘉義縣文化觀光局提供

想來趟生態之旅的民眾可至茶山部落的屯阿巴娜生態步道，光是蛙類就有15種之多，種類占台灣蛙類一半，沿途可欣賞水圳、野薑花、鄒族特色涼亭、珈雅瑪瀑布等景致，還可步行至茶山著名的「水火同源」地下沼氣湧泉區。

神話步道位於鄒族「聖山」塔山下的來吉部落，傳說有獵人因為追山豬而發現來吉適合居住跟耕作，於是遷徙定居此地發展為聚落，山豬也因此成為來吉的象徵。步道沿途有趣味的山豬彩繪，且平緩好走階梯不多。位於來吉三叉路口的來吉假日市集，更集結了許多來吉的特色店家，還備有停車場以及休憩空間，是遊客享用美食、採購伴手禮的好去處。

來吉部落步道沿途有趣味的山豬彩繪，更有山豬DIY特色伴手禮。圖／嘉義縣文化觀光局提供

近年來嘉義縣積極推廣部落旅遊，許多年輕人也返鄉發展，想讓更多人認識部落文化，邀請民眾在放假期間安排一趟部落步道文化之旅，除了進山林走步道享受大自然的療癒外，還可品嘗部落當地美食，或是參加部落巡禮，由導覽老師帶領遊客深度探索部落文化。

達邦部落_戰祭。圖／嘉義縣文化觀光局提供

更多部落旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書專頁、嘉義縣文化觀光局官網或部落社區發展協會查詢。

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