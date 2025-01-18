春節，一起回嘉 嘉義縣親子走春步道的最佳選擇

現代生活步調緊湊，使孩子失去了許多接觸大自然的機會，嘉義縣依山傍水，除了東石、布袋等海邊景點；阿里山、梅山等山區還有許多步道可供探索，近年來更增加了許多適合親子同遊的設施景點。嘉義縣文化觀光局依難度等級整理出了幾條適合親子共遊的步道，不管是推著娃娃車的新手爸媽、活力充沛的學齡孩童或是體力有限的爺爺奶奶，都能在嘉義找到適合的步道，邀請民眾在春節「一起回嘉」，走步道的同時彼此聊天談心，增進家人間的情感連結！

需推著嬰兒車出門的新手爸媽，適合安排位於梅山鄉的綠色隧道，步道整條皆是寬而平坦的水泥路徑，除了會經過宛如武俠片場景的孟宗竹林外，盡頭的「綠色隧道休息站」景觀遼闊、茶園梯田歷歷在目，還可品嘗到愛玉、仙草等甜品。結束後可順遊至圓潭自然生態園區，順著園區內的無障礙坡道步行不用十分鐘即可欣賞到圓潭瀑布，還可與孩子一同探索園區內豐富的動植物生態體系。

梅山鄉的綠色隧道，步道整條皆是寬而平坦的水泥路徑。圖／嘉義縣文化觀光局提供

梅山鄉另有全台海拔最高的景觀吊橋--太平雲梯可俯瞰嘉義風光，吊橋出口可直接續行雲之南道步道，途中會經過3座涼亭，可一覽太平村風光、茶園及綠林風景，步道終點可直達太平老街，或可續行孝子路步道欣賞竹林景致後也可達太平老街，步道階梯坡度皆較平緩，學齡階段的孩童或家中長輩走起來也輕鬆舒適。

腳力較好的民眾可挑戰全程階梯的二延平步道，沿途視野相當廣闊，除了可眺望玉山群峰、布袋港、曾文水庫外，冬季午後還有機會看到雲海、雲瀑滾滾翻騰，終點的觀景平台更是拍攝夕陽的熱門景點。

腳力較好的民眾可挑戰全程階梯的二延平步道。圖／嘉義縣文化觀光局提供

位於阿里山公路47.4公里處的公興森態園區，園區內設有以天然花崗岩石板步道及木棧道修築而成的龍美步道，走完全程預計約30分鐘，另外還有DIY體驗及團康趣味遊戲，非常適合親子同遊。

公興森態園區龍美步道。圖／嘉義縣文化觀光局提供

走完步道想品嘗美食可走阿里山公路，有生力農場著名茶料理、小確幸簡單的幸福火鍋專賣店（預約制）、飲山郁、石桌羊肉店、山之美風味館等多種選擇。

生力農場特色茶餐。圖／嘉義縣文化觀光局提供

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