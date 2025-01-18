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淡水、汐止、 石碇 浪漫追櫻 白天美到夜晚

聯合報／ 文、圖／新北市政府綠美化環境景觀處
▲「新北蒔花好綻-2025花見櫻花季」，自1月22日開始到2月2日晚間都有夜櫻燈光秀。
▲「新北蒔花好綻-2025花見櫻花季」，自1月22日開始到2月2日晚間都有夜櫻燈光秀。

春節與櫻花的相遇，是冬去春來的象徵，無論是與家人共享賞花的天倫之樂，還是與好友相約出遊共度美好時光，櫻花之旅都可以帶來心情愉悅的新能量，蛇年迎新春，粉色的櫻花帶來新一年的好氣象與好兆頭。

淡水天元宮 三色櫻花接力

每逢初春時節，淡水無極天元宮的三色櫻花，隨著春天的腳步，白色、粉紅色、桃紅色依序綻放，相當有層次感，而今年新北市政府綠美化環境景觀處在天元宮所舉辦的「新北蒔花好綻-2025花見櫻花季」，也是必遊的景點之一。自1月22日開始到2月2日晚間都有夜櫻燈光秀，從白天到夜晚，賞花不停歇，除了夜櫻秀之外，周末期間也辦理DIY活動等，歡迎大家同樂。

今年度也與淡水輕軌合作櫻花主題一日票，鼓勵大家搭乘大眾交通運輸，收集櫻花季期間限定的特色車票，也可以透過搭乘輕軌的方式，規劃串聯淡水各景點，如淡水老街、漁人碼頭及紅毛城等地，感受淡水的自然風光與人文景觀之美。

康誥坑溪、二格道路 山櫻花綻放

而除了淡水天元宮三色櫻，春節期間汐止區康誥坑溪和石碇區二格道路的山櫻花，也陸續綻放中。康誥坑溪的櫻花林是距離市區最近的賞櫻景點，溪邊的兩岸種植約200多株山櫻花，盛開期間也相當引人入勝；而二格山路步道則是屬於山區的清幽櫻花美景，道路兩旁植有許多山櫻花，總長度約2.5公里。

另外提醒追櫻的朋友們，拍照打卡要注意不要觸碰到花朵或攀折花木，請珍惜每一片花瓣與枝枒的美麗，尊重當地的自然美景，一起打造友善且延續性的賞櫻環境，蛇年走春追櫻趣，春節假期浪漫不無聊！

▲「新北蒔花好綻-2025花見櫻花季」，自1月22日開始在淡水無極天元宮舉辦，歡迎大家同樂。
▲「新北蒔花好綻-2025花見櫻花季」，自1月22日開始在淡水無極天元宮舉辦，歡迎大家同樂。

(新北市政府綠美化環境景觀處 廣告)

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