Fly to the Future – 新加坡國際商務探索之旅，與新創共創未來商機！

由聯合創新加速器所舉辦的『Fly to the Future新創邁向國際市場的思維與準備』交流會在一月中熱烈展開，以新創的國際思維建立、國際市場的實務準備與探索，進行2024年國際拓展策略與佈局。專講邀請到新加坡大成興盛的諮詢顧問甘逸驊教授，帶來「新南向大商機與新創的國際思維建立」，及聯合創新加速器顧問也是連續創業家的林修平顧問主講「國際市場加速動能」，第三場專講則由聯合報系投資公司寫意達共同創辦人金超群進行國際市場拓展分享，最後與談邀請和典系統科技創辦人林書磊一同分享東南亞市場拓展經驗，這場交流會帶給新創公司、企業相當實務及從國際視角來看台灣新創的下一步。目前聯合創新加速器也即將在三月帶著有意願拓展國際市場的新創企業一同前往新加坡進行商務鏈結，現正受理報名中。

交流會中甘逸驊教授提到新加坡，不僅是東南亞的金融樞紐，更是亞洲地區最具競爭力、最為開放的商業環境之一，其獨特的地理位置、優越的基礎建設、穩固的法治體系並且多元文化融合，是新創企業展望新南向市場做為出海的首選國家。林修平創辦人則談到新創公司在發展國際市場時選擇的賽道要很清楚，準備階段技術是重要的，需要系統性思考包含發展策略、商業邏輯清晰以及募資的目的。寫意達金超群創辦人則以在全球不同市場打拼的寶貴經驗，提醒新創公司在發展海外市場時要去了解文化、尋找Local partner、與創投持續保持聯繫、進行商訪…等發展國際商務的要件；和典系統創辦人林書磊則提到人才的重要性，在不同國家都要有在地的人才資源，也提到新創在新加坡發展品牌與國際行銷是很好的策略佈局，可把台灣當作成功案例輸出；聯經數位副總黃雅慧期許台灣新創要走出台灣飛向國際市場，這是新創公司長期經營成功的重要目標，往國際市場去擁抱更多的機會去接受挑戰，讓企業成長更具競爭力。

現場新創與企業參與踴躍，關心國際市場發展趨勢。

聯合創新加速器新加坡商務團(2024年3月18~22日)國際商務鏈結特色，在於提供台新二地國際加速器陪跑、具國際市場深度經驗之業師培力、落地資源協助、國際資金資源對接、國際創業社群建立與國際市場研討會。詳細新加坡商務團報名資訊請洽詢聯合創新加速器官網與FB。