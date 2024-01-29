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首爾宮廷文化慶典10週年 「宮 Pass」票券帶你穿越

聯合報／ 文、圖／韓國文化遺產財團
王於宮殿裡漫步。
王於宮殿裡漫步。

2024年春秋兩季，首爾五大宮殿及宗廟將聯手盛大舉辦「宮廷文化慶典」。

「宮廷文化慶典」為韓國最盛大的文化遺產節，以美麗的古老宮殿為背景，呈現韓國豐富多元的傳統文化。在擁有朝鮮和大韓帝國歷史的景福宮、昌德宮、德壽宮、昌慶宮、慶熙宮及宗廟中舉行的「宮廷文化慶典」，將深入講述朝鮮王朝和大韓帝國的歷史，配合各宮殿場所特性的演出，打造一場結合表演、展示、體驗、禮儀、再現傳統的文化盛宴，是深受韓國國民和來到韓國的外國人的喜愛的慶典。

迎接第十屆宮廷文化慶典十週年

從2015年舉辦以來，2024年將迎來「宮廷文化慶典」10週年，將推出更多樣化豐富的節目以迎接觀眾。將於2024年4月底舉辦的「2024春季 宮廷文化慶典」之中的「時光旅行」，準備與遊客一同穿越時光，回到600年前，透過戲劇體驗朝鮮王朝的風采。同時，為了迎接「宮廷文化慶典」十週年，將精采呈現韓國傳統的工藝品市場，珍貴的朝鮮王室工藝品也將盛大展出。此外，節慶期間將販賣「宮 Pass」票券，一張可不限次數參觀首爾五大宮殿的特別門票。

在宮殿學習堂裡學畫。
在宮殿學習堂裡學畫。

2024年第十屆宮廷文化慶典
活動時間：
[春季] 2024年4月27日（星期六）~5月5日（星期日）/ 共9天
[秋季] 2024年10月9日（星期三）~10月13日（星期五）/ 共5天
地點：首爾五大宮殿（景福宮、昌德宮、德壽宮、昌慶宮、慶熙宮）、宗廟、Online
主辦/主管單位： 文物局故宮文物指揮部 / 韓國文化遺產財團
Homepage : https://www.chf.or.kr/fest

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