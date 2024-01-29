新北環保局與教師及營養師合作開發氣候變遷課程 用創意RAP、田園之樂帶孩子玩出學習力

近年全球氣候變遷現象加劇、極端環境問題頻傳，透過科學事實解決現有的環境與經濟挑戰，是全人類都在努力的未來方向。2019年起全球超過1700個地方政府呼籲「全球正面臨氣候緊急狀態」，新北市政府也在2020年11月24日簽署「氣候緊急宣言」，除落實推動氣候變遷減緩與調適相關政策，環保局更向下扎根於學童教育，除舉辦超過10年的新北環保小局長系列課程，去年底更與平溪國小老師陸安及大享食育協會朱曉萱營養師合作，開發氣候變遷創意課程模組，藉由日常情境的創造，打造永續生活的學習情境，讓孩子在課程中主動出擊，找出自身學習興趣。

環保局表示，「碳向未來：科學事實、解方與新希望」與「同榮國小之小小田園」兩項創意課程模組已於環保局官方網站公開，邀請所有致力於環境教育的工作者共同推廣，與我們一起開創淨零未來式。

平溪國小實際操作「碳向未來：科學事實、解方與新希望」教案，以夾糖果活動模擬碳捕

科學方式「碳」向未來 帶領孩子互動育樂探索氣候變遷

「碳向未來」以科學事實的方式，著重瞭解氣候變遷的成因、現況、衝擊與預測，且延伸探討相關因應措施與現今國際的運作方式。教案設計者之一平溪國小老師陸安表示：「透過轉譯，將知識變成生活的一部分，氣候變遷不再是課本上的科學知識，更能從日常出發，看見未來的挑戰與轉機。」

課程模組從溫室效應與碳循環概念出發，在科學基礎中，認識氣候變遷，更藉創意課程將能源轉型以耳熟能詳的歌曲為底編寫成碳碳歌、透過竹筷、棉花棒夾糖果的活動呼應碳捕捉技術，孩子們從節奏旋律中琅琅上口、從動手操作中理解抽象概念，在自然學習中找到興趣，進一步思考永續發展的環境、社會與經濟三面向，樂觀看向未來。

「同榮國小之小小田園」教案，學生們從栽種開始，認識食物生產過程

小小田園永續共樂 室內室外課程協助孩子面對未來

「從哪裡來，到哪裡去」同榮國小之小小田園秉持實做精神，建構校園的一畝田，孩子從栽種到採收，認識食物生產過程，進一步了解食物營養組成，建立友善環境與正確餐食觀念。教案設計者朱曉萱營養師表示：「透過食農教育，孩子們下田栽種與採收，實作中認識氣候變遷，從調適與減緩的角度連結生活，思考自身與環境關係。」

同榮國小的「小小田園」結合自然課，拉近學校與家長距離，增添更多學習回憶及環境意識。

同榮國小的小小田園結合自然課，孩子們在田裡觀察生物，友善田園成為立體教室，建立農業、飲食、生態的跨域學習。校園小田園更拉近學校與家長距離，透過採收料理分享，家長成為食農教育重要資源，一同實踐在地當令料理，落實永續精神。

新北市政府環境保護局 廣告