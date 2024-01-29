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桃園金牌好店 30家優質商店入選

聯合報／ 文、圖／桃園市政府經濟發展局
叁咖啡
叁咖啡

桃園金牌好店選拔逾十載，2023年以「幸福好滋味」及「風格好生活」兩大類別進行徵選，除邀請餐飲店家，還增加手作商品或體驗服務性質等各路好店共襄盛舉，吸引超過百家投入競爭，歷經6位評選委員「書面審查」與「實地訪查」2階段徵選，共選出30家獨具特色且品質優良的店家。

新增人氣店家獎 市民一起評選

桃園金牌好店去年舉辦時，為鼓勵店家徵選期間自我宣傳並增加品牌知名度，新增人氣店家獎項，邀請市民朋友一起評選心目中的金牌好店，歷經1個月票選，共選出3家人氣王店家，這些給人「幸福感」的業者，讓民眾看見更多不同面向的桃園。

桃園市政府經濟發展局表示，去年特別找了環保材質「樂土」製作金牌好店獎座，頒發予30家獲選金牌好店業者，獎座原料來自阿公店水庫淤泥，具「台灣製造」與創造新舊並陳的文化氛圍，更是企圖心的展現，期望帶給店家創新的希望。

5大主題特色店 各有風格滋味

去年金牌好店餐飲類「幸福好滋味」獲獎店家，以「咖啡飄香、透心涼一夏、鍋道主義、世界好滋味、職人好料」5大主題不同風格的店家推薦給熱愛美食的民眾。

每日需要咖啡喚醒早晨的你，絕對不能錯過位於中壢「玬那卡THANAKA COFFEE」、大園「叄咖啡」；喜歡飯後留一個胃給甜點的你，一定要光臨位於平鎮「李記輕豆花」、中壢「達令大林創意冰品」；天冷時，就來一鍋「涮叻沙」暖胃一下！

玬那卡THANAKA COFFEE
玬那卡THANAKA COFFEE

李記輕豆花
李記輕豆花

涮叻沙八德店
涮叻沙八德店

當然也不能錯過各國獨特料理「NEXT STOP香港手作料理」、「可薩橄欖油手作料理」道地的口味絕對難以忘懷！想體驗DIY的手作樂趣，「生活風格」獲獎店家更不容錯過，位於大園的「Does Art都是藝術」，能放鬆的沉浸在手作地毯的世界裡；結合畫畫、繪本與藝術空間的「GrayRoom灰房間」咖啡廳，讓空間發揮上有更多的可能性。

NEXT STOP 香港手作料理
NEXT STOP 香港手作料理

GrayRoom灰房間
GrayRoom灰房間

另外，復興山區致力推廣原住民文化特色的「雅鏡企業社暨河那灣民宿」，除營區與民宿，還有提供搗麻糬、狩獵製作等多種文化體驗；傳承第四代的製茶焙茶工藝，致力與自然環境共存的永續農法「葉家千金」也非常值得探索，還有規模化螞蟻飼養技術「螞蟻帝國」，讓大眾可以親眼目睹最熟悉的陌生人－螞蟻的微生態。

桃園市政府經濟發展局 廣告

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