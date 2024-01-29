快訊

監視器全都錄！4大狗太興奮衝出門扯掉飼主褲子 他慘變「遛鳥俠」社區裸奔

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024台北燈節「龍躍光城」 2月2日起跑 點亮台北西區

聯合報／ 文、圖／臺北市政府觀光傳播局
2024台北燈節將展演北門光雕，閃耀西區夜晚。（圖為2020台北燈節）
2024台北燈節將展演北門光雕，閃耀西區夜晚。（圖為2020台北燈節）

農曆新年將近，一年一度的2024台北燈節「龍躍光城」即將登場，

活動將貫穿捷運西門站至北門站的中華路沿線佈燈，

分為西門展區、中華路展區、北門展區，

農曆年前的2月2日，即點亮中華路光廊，

2月17日至3月3日則全面開展，為期31天，

每天晚間5點至10點多亮燈，還有舞台表演、街頭藝人，展現台灣難得的城市型燈會。

主燈「城現光龍」 結合聲光秀

燈節主題「龍躍光城」象徵祥龍飛躍台北城，為城市點亮希望之光，引領台北大步向前，「躍」字同音「悅」，也代表以喜悅心情迎接新的一年。主燈「城現光龍」結合花燈工藝及聲光科技，外型設計為金光閃閃、高達三層樓的光之龍王，與策展概念「龍躍光城」相呼應，搭配每半小時的主燈秀，光龍身軀的紋理和細節在光芒的照射下，營造出光彩流動且耀眼的視覺效果。

串接西門到北門站 規劃3展區

本次燈節的三大展區，從捷運西門站、西門紅樓、中山堂廣場，延伸到中華路一段兩側街道及天橋，同時延續到捷運北門站、交八廣場及北門廣場。「西門展區」除有主燈坐鎮外，中山堂廣場還有「競賽燈區」展現來自全國學生及燈藝匠人慧心獨具的創作。

「中華路展區」則有多件與傳統藝術家及西門町在地青年團體攜手的燈飾創作，並有16個台北市友好城市遠道而來的「友好燈區」。「北門展區」重頭戲為北門動態光雕展演，旅客還能透過手機互動，傳送新年祝福。

2024台北燈節「龍躍光城」規劃三大展區。
2024台北燈節「龍躍光城」規劃三大展區。

傳統與新潮碰撞出 新視覺饗宴

2024台北燈節邀請到屢次榮獲國際設計大獎的劉治良擔任策展人，與台灣書法藝術家杜忠誥、傳統紙雕師李信慧，以及在地青年團體藝青會攜手合作，同時，日本知名藝術家小松美羽與台北燈節合作的大型燈飾「世人皆可成為龍」，以其同名畫作為靈感創作，將於北門展區表現「無論是誰都帶有成為龍的精氣而生」的信念。

白天遊西區老城 晚間逛燈節

觀傳局推薦遊客，把握白天時間到西門町周邊萬華艋舺，走訪龍山寺、青草巷、剝皮寮歷史街區及品嘗道地小吃，腳程再走遠一些，到大稻埕逛百年老店、欣賞迪化街店屋的建築之美，傍晚時分漫步走回西門町、中山堂、台北天后宮、台灣省城隍廟等古蹟與宮廟。觀傳局特別規劃14條遊程，推薦給所有賞燈民眾安排假期順遊台北，更多活動資訊及旅遊規劃，請上2024台北燈節活動官網查詢。

2024台北燈節在西區登場，將是一場發掘傳統技藝、青年次文化及老城歷史的文化盛會。
2024台北燈節在西區登場，將是一場發掘傳統技藝、青年次文化及老城歷史的文化盛會。

臺北市政府觀光傳播局 廣告

相關新聞

首爾宮廷文化慶典10週年 「宮 Pass」票券帶你穿越

2024年春秋兩季，首爾五大宮殿及宗廟將聯手盛大舉辦「宮廷文化慶典」。 「宮廷文化慶典」為韓國最盛大的文化遺產節，以美麗的古老宮殿為背景，呈現韓國豐富多元的傳統文化。在擁有朝鮮和大韓帝國歷史的景福宮

全台唯一24小時古典音樂派對 衛武營《瘋迷24貝多芬》

衛武營國家藝術文化中心推出全台唯一24小時古典音樂派對！3月2日晚上5點到3日晚上5點在音樂廳和表演廳的《瘋迷24貝多芬》，讓樂迷們過夜漫遊，倘佯在樂聖貝多芬的樂音中。 衛武營表示，《瘋迷》系列

倒數6天！2024台灣燈會安平燈區2/3啟燈 結合在地燈會一同歡慶臺南400

2024台灣燈會睽違16年後重回臺南，更是迎接臺南400年的第一個國際級觀光盛會，市長黃偉哲表示，本屆台灣燈會適逢生肖龍年，以「龍耀臺南」為主軸規畫二大燈區，「安平燈區」於113/2/3搶先開展，共展

苗栗走春賞景年味濃 水果 特產 春節伴手禮樣樣應景

113年春節即將到來，走一趟苗栗，讓您倘佯在輕鬆的腳步外，更讓您行囊滿滿，用春節的伴手禮及休閒的小零嘴讓您今年的過年更添風味。 苗栗氣候適宜，四季皆美，好山好水孕育出豐饒的物產，大湖草莓紅豔碩大

桃園春聯福袋雙寓意 「龍來桃喜」迎新年

農曆春節將至，桃園市長張善政以「龍來桃喜」為題製作春聯及福袋，與市民一同迎接甲辰龍年，春聯已透過里鄰系統分送至各家戶，民眾也可至市政府索取或上市府秘書處官網下載電子春聯。春節期間，張市長將至各大宮廟參

春遊苗栗 草莓 溫泉 無敵海景 夢幻組合

苗栗縣客家、閩南及原住民族群融合，文化豐富多元又精彩，加上觀光資源充沛，縣長鍾東錦邀全國民眾春遊苗栗，獨特的人文、景觀及美食體驗，絕對不虛此行。 泡個美人湯 輕鬆採果 草莓、溫泉是春遊苗栗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。