2024台北燈節「龍躍光城」 2月2日起跑 點亮台北西區

農曆新年將近，一年一度的2024台北燈節「龍躍光城」即將登場，

活動將貫穿捷運西門站至北門站的中華路沿線佈燈，

分為西門展區、中華路展區、北門展區，

農曆年前的2月2日，即點亮中華路光廊，

2月17日至3月3日則全面開展，為期31天，

每天晚間5點至10點多亮燈，還有舞台表演、街頭藝人，展現台灣難得的城市型燈會。

主燈「城現光龍」 結合聲光秀

燈節主題「龍躍光城」象徵祥龍飛躍台北城，為城市點亮希望之光，引領台北大步向前，「躍」字同音「悅」，也代表以喜悅心情迎接新的一年。主燈「城現光龍」結合花燈工藝及聲光科技，外型設計為金光閃閃、高達三層樓的光之龍王，與策展概念「龍躍光城」相呼應，搭配每半小時的主燈秀，光龍身軀的紋理和細節在光芒的照射下，營造出光彩流動且耀眼的視覺效果。

串接西門到北門站 規劃3展區

本次燈節的三大展區，從捷運西門站、西門紅樓、中山堂廣場，延伸到中華路一段兩側街道及天橋，同時延續到捷運北門站、交八廣場及北門廣場。「西門展區」除有主燈坐鎮外，中山堂廣場還有「競賽燈區」展現來自全國學生及燈藝匠人慧心獨具的創作。

「中華路展區」則有多件與傳統藝術家及西門町在地青年團體攜手的燈飾創作，並有16個台北市友好城市遠道而來的「友好燈區」。「北門展區」重頭戲為北門動態光雕展演，旅客還能透過手機互動，傳送新年祝福。

2024台北燈節「龍躍光城」規劃三大展區。

傳統與新潮碰撞出 新視覺饗宴

2024台北燈節邀請到屢次榮獲國際設計大獎的劉治良擔任策展人，與台灣書法藝術家杜忠誥、傳統紙雕師李信慧，以及在地青年團體藝青會攜手合作，同時，日本知名藝術家小松美羽與台北燈節合作的大型燈飾「世人皆可成為龍」，以其同名畫作為靈感創作，將於北門展區表現「無論是誰都帶有成為龍的精氣而生」的信念。

白天遊西區老城 晚間逛燈節

觀傳局推薦遊客，把握白天時間到西門町周邊萬華艋舺，走訪龍山寺、青草巷、剝皮寮歷史街區及品嘗道地小吃，腳程再走遠一些，到大稻埕逛百年老店、欣賞迪化街店屋的建築之美，傍晚時分漫步走回西門町、中山堂、台北天后宮、台灣省城隍廟等古蹟與宮廟。觀傳局特別規劃14條遊程，推薦給所有賞燈民眾安排假期順遊台北，更多活動資訊及旅遊規劃，請上2024台北燈節活動官網查詢。

2024台北燈節在西區登場，將是一場發掘傳統技藝、青年次文化及老城歷史的文化盛會。

臺北市政府觀光傳播局 廣告