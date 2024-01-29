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全台唯一24小時古典音樂派對 衛武營《瘋迷24貝多芬》

聯合報／ 文／徐如宜
▲《瘋迷24貝多芬》是全台唯一24小時古典音樂派對，讓樂迷們整夜倘佯在樂聖貝多芬的樂音中。圖片提供/衛武營國家藝術文化中心
▲《瘋迷24貝多芬》是全台唯一24小時古典音樂派對，讓樂迷們整夜倘佯在樂聖貝多芬的樂音中。圖片提供/衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術文化中心推出全台唯一24小時古典音樂派對！3月2日晚上5點到3日晚上5點在音樂廳和表演廳的《瘋迷24貝多芬》，讓樂迷們過夜漫遊，倘佯在樂聖貝多芬的樂音中。

衛武營表示，《瘋迷》系列帶給樂迷新穎的賞樂模式。 過去兩年，衛武營以一天24小時的時間，邀請觀眾浸淫在舒伯特與莫札特的音樂世界中，一同在音樂廳與表演廳「過夜漫遊」。2024年，在眾人的千呼百喚之下，《瘋迷》要迎來無人不知、無人不曉的古典音樂超級巨星─貝多芬！

▲《瘋迷》系列帶給樂迷新穎的賞樂模式，邀請民眾在音樂廳與表演廳「過夜漫遊」。圖片提供/衛武營國家藝術文化中心
▲《瘋迷》系列帶給樂迷新穎的賞樂模式，邀請民眾在音樂廳與表演廳「過夜漫遊」。圖片提供/衛武營國家藝術文化中心

貝多芬1770年出生於德國波昂，以56年的生命，打破音樂家僅是「服務王公貴族」的窠臼，提升至獨立藝術家的新高度。多元寬闊的創作領域，每一項皆有劃時代突破，後世作曲家無不受其影響，晚年失聰後仍創作不輟，更證實了貝多芬的音樂，真正是「為自己而寫」。

衛武營表示，3月2日下午5點起，《瘋迷24貝多芬》要依照編號順序帶來被譽為「不朽的九大」全本交響曲，同時更精選弦樂四重奏、器樂奏鳴曲、鋼琴三重奏等重要作品，加上午夜限定的爵士改編版，讓大家一起在衛武營音樂廳、表演廳與各個開放空間，感受貝多芬的樂思創意與旋律力量。

▲《瘋迷24貝多芬》要依照編號順序帶來被譽為「不朽的九大」全本交響曲，讓大家一起在衛武營感受貝多芬的樂思創意與旋律力量。圖片提供/衛武營國家藝術文化中心
▲《瘋迷24貝多芬》要依照編號順序帶來被譽為「不朽的九大」全本交響曲，讓大家一起在衛武營感受貝多芬的樂思創意與旋律力量。圖片提供/衛武營國家藝術文化中心

在《瘋迷24貝多芬》的前一天3月1日晚上7點半，衛武營還推出貝多芬《費黛里歐》 歌劇音樂會，這是貝多芬唯一歌劇，由金馬影帝莫子儀跨界演出。衛武營總監簡文彬率領長榮交響樂團與台北愛樂合唱團，加上翁若珮與王典等國內頂尖聲樂陣容，精采可期。

▲《費黛里歐》是貝多芬唯一歌劇，由金馬影帝莫子儀跨界演出。圖片提供/衛武營國家藝術文化中心
▲《費黛里歐》是貝多芬唯一歌劇，由金馬影帝莫子儀跨界演出。圖片提供/衛武營國家藝術文化中心

《費黛里歐》歌劇音樂會票價最低600元，《瘋迷24貝多芬》則有24小時一票到底，音樂廳1,000元，表演廳600元，雙廳超值優惠套票1,200元。音樂廳時段票：單一時段400元，時段分為16:30~24:00／00:30~09:30／10:00~17:00。更多資訊可至衛武營國家藝術文化中心官網 https://www.npac-weiwuying.org/ 查詢。

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