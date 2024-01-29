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迎春探幽 探訪土城朝山步道、承天禪寺與青年社宅

聯合報／ 文、圖／新北市政府城鄉發展局
樹影婆娑的朝山步道是健行的好去處。圖／新北新聞局提供
樹影婆娑的朝山步道是健行的好去處。圖／新北新聞局提供

隨著春天的腳步，一同踏上土城的迎春之旅，從永寧捷運站出發，穿越大安段與永和段的青年社會住宅，步入朝山步道，感受土城承天禪寺與天上山的寧靜和春日美好風景。

從永寧捷運站出發，首先，我們踏入大安段與永和段的青年社會住宅，青年社會住宅為市府積極推動的政策，旨在提供青年與弱勢家庭一個舒適的居住環境，同時透過社宅1樓與戶外開放空間，縫合周邊綠地資源，給整體市民休閒舒適的環境；大安段青年社宅銜接承安公園及里民活動中心，永和段青年社宅建立綠蔭步道縫合承和公園，提供周邊居民日常放鬆休息的環境。

穿越青年社宅的綠地，走進朝山步道，朝山步道連結了桐花公園、承天禪寺與天上山步道系統，是微笑山線的重要起點。步道沿途風景優美，經過大翻修後更提供了更為安全的行走環境，讓遊客們能夠盡情感受大自然的氣息。

土城永和段青年社會住宅已完工，並開放綠地連結承和公園。
土城永和段青年社會住宅已完工，並開放綠地連結承和公園。

沿著樹影婆娑的朝山步道，在與自然對話中，漫步至承天禪寺與天上山，感受佛寺沉穩的文化蘊藏，踏著春光登上天上山，開啟新的一年目標。土城，是多彩生活的起點，而青年社會住宅與市民們正在這片土地上共同編織出屬於自己的親山生活故事。春日探幽，讓我們共享土城的綠意與寺廟的寧靜，感受這個城市在春天中綻放的美好。

新北市政府城鄉發展局 廣告

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