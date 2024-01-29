倒數6天！2024台灣燈會安平燈區2/3啟燈 結合在地燈會一同歡慶臺南400

2024台灣燈會睽違16年後重回臺南，更是迎接臺南400年的第一個國際級觀光盛會，市長黃偉哲表示，本屆台灣燈會適逢生肖龍年，以「龍耀臺南」為主軸規畫二大燈區，「安平燈區」於113/2/3搶先開展，共展出27件精彩作品、數百場精彩表演，假日時段也有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀之震撼的夜空奇觀。「高鐵燈區」規畫展出將近300件各式光影燈藝作品。

為了展現臺南「眾神之都」的美譽，特別規畫「埕南燈區」感謝諸多在地單位及宮廟響應參與三條「光明朝聖之路」，113/2/4在臺灣文學館廣場辦理啟燈儀式，展出消防史料館藝術燈光裝置作品。

南市觀旅局林國華局長表示，除了2024台灣燈會之外，臺南還有月津港燈節、月之美術館以及龍崎光節：空山祭，都是在地經典的年度燈節盛事，呈現臺南傳統文化特色讓大家細細品味，歡迎大家預先排好行程，相約到臺南賞燈。

月之美術館年度特展‧2023漫月美行動〈愛呀！〉展覽。圖／台南市政府文化局提供

【月之美術館年度特展‧2023漫月美行動〈愛呀！〉展覽】（112/12/16-113/3/3）

由14組藝術團隊，帶來6件新設作品與12件分布在5條街區及老屋空間的常設作品，還有期間限定特色卡牌可蒐集，更首度將AR擴增實境導覽方式導入展區。

龍崎光節：空山祭。圖／台南市政府文化局提供

【龍崎光節：空山祭】（112/12/24-113/2/18）

今年邁入第五屆的空山祭，以「龍火餘燼」為主題，透過1部寓言動畫、15組藝術家及17件作品，帶來從「餘燼」至「復燃」的精彩體驗，歡迎大家一起來觀賞全台「最美的山林燈節」。

【月津港燈節】（113/1/27-3/3）

數十組的海內外藝術家團隊透過各種藝術型態共創精采可期的年度燈節盛事。今年首度擴大延伸至新營天鵝湖，打造「波光圈」燈區。

【2024台灣燈會-埕南燈區】（2/4於臺灣文學館啟燈）規畫3條路線，「兌悅之門」串聯消防局中正分局、普濟燈會、成功燈會、神農燈會到兌悅門等景點及宮廟；「枋溪合境」串聯府城城隍廟、清水寺、馬公廟、永華宮；「紅瓦香洋」則串聯保西代天府、歸仁仁壽宮、關廟山西宮等南關線三大廟。

★「2024台灣燈會在臺南」官網：https://2024taiwanlanternfestival.org/

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