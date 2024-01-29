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新年走春到蘆洲 感受魅力風情

聯合報／ 文、圖／新北市蘆洲區公所

新北蘆洲是人文薈萃的行政區，過年期間走春不妨到蘆洲，感受李宅古蹟、湧蓮寺等歷史建物及人氣宮廟的魅力。

蘆洲李宅古蹟

蘆洲李宅位於台灣新北市蘆洲區，建於清光緒二十一年(1895年)，規模為正身三進帶內、外護龍，全宅方整矩形，共七廳五十六房。1985年核定為台北縣縣定（今新北市直轄市市定）古蹟「三級古蹟蘆洲李宅」，成為首批列為古蹟的民宅之一；全宅至今大部份仍留原貌，破壞極少，十分可貴，2018年升等為國定古蹟(取自李宅官網)。

蘆洲李宅古蹟
蘆洲李宅古蹟

李宅之整體造型樸素簡約，全宅未用木柱，是磚造石構之大型院落；少華飾，疊層之馬背脊屋頂，昂揚天際，是此建築之特色。據「七星下地-浮水蓮花」的風水寶地，復因矗立於田尾，鄉人皆稱「田仔尾」（後雅稱之田野美），厝前蓮花池，每逢天氣晴朗，池中映現觀音山頂倒影，清晰美觀，是謂「李厝一景」(取自李宅官網)。

如今的李宅定期舉辦「收涎」、「抓周」及「文昌開筆禮」，分別針對四個月、周歲及即將上小學的小朋友，如有意報名請洽官網。

參觀資訊：上午9時至下午5時，下午4:30起停止售票；每周一、除夕及農曆新年初一休館。

湧蓮寺

湧蓮寺座落於蘆洲區得勝街與成功路口，因地屬蓮花穴而稱之為「湧蓮」，為蘆洲當地信仰中心；湧蓮寺主神奉祀南海觀世音菩薩，因香火鼎盛，時常有民眾以打金牌方式還願，故廟方集合信徒的心意將所有金牌加上廟方額外增添，以萬兩黃金打造市價超過4億的「黃金觀音像」開放信眾參拜，希望耀眼的佛光能普照大眾，照拂更多善男信女。

湧蓮寺外觀
湧蓮寺外觀

湧蓮寺黃金觀音像
湧蓮寺黃金觀音像

湧蓮寺除了每年農曆九月十七到十九日「蘆洲大拜拜」及每三年舉辦一次祭祀延平郡王鄭成功的「國姓醮」祭典外，除夕夜晚管委會將舉辦新春團拜及抽國運籤，並在抽完國運籤後發放限量1200份發財錢母給民眾，祝福信眾新的一年可以錢生錢，一本萬利，沒拿到錢母也沒關係，春節期間可以帶著家人一同到湧蓮寺，祈求神明保庇闔家平安、財運亨通。

發財錢母
發財錢母

為響應環保，湧蓮寺提供一尺三規格的長香，每人可領取3炷香以一爐一香為原則，建議信眾參拜順序可先至主殿拜主神觀世音菩薩，接著至後殿的國姓殿參拜延平郡王，再到三寶殿，最後再參拜「黃金觀音像」，也提醒信眾金紙需自行化掉且供品必須要在當天帶走喔!

新北市蘆洲區公所廣告

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