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板橋好過年 歡喜慶元宵

聯合報／ 文、圖／新北市板橋區公所廣告
2024板橋好過年、歡喜慶元宵，邀大家到新北感受節慶氣氛。
2024板橋好過年、歡喜慶元宵，邀大家到新北感受節慶氣氛。

「2024板橋好過年，歡喜慶元宵」系列活動將在府中廣場登場，位於板橋區公所前的府中廣場是市府擘畫「府中雙城」城市願景，運用古新融合的城市軸線。板橋元宵活動從2月1日持續至2月25日，分為「板橋慶元宵燈區」及「台日友好燈區」兩大燈區，2月1日舉行點燈儀式，主燈「財神龍」、特色燈飾「福氣龍」亮相，邀大家呼朋引伴來府中「招財納福」，一同點亮府中、龍耀板橋。

「板橋慶元宵燈區」包含板橋牌坊、元宵拱門牌坊、板橋特色燈籠，佛教慈濟慈善事業基金會板橋園區贊助展出樂齡長輩手繪燈籠，活動也安排祈福亭，邀請板橋慈惠宮，及悠久信仰歷史的佛教廟宇板橋接雲寺神尊駐駕祈福，歡迎來府中許願祈福。

板橋慶元宵主燈「財神龍」。
板橋慶元宵主燈「財神龍」。

情人節當周推出限量版祈福卡，可寫下愛的願望，讓感情長長久久。活動期間亦有「手機搖元宵活動」，讓民眾透過網路互動，感受搖元宵氛圍，也振興在地商家，促進消費。

「台日友好燈區」包含日本和歌山縣和歌山市特色竹燈、秋田縣大仙市「紙風船巨型燈籠」及湯澤市「美人燈」、香川縣琴平町「金」字燈籠、千葉縣及宮城縣仙台市吉祥物燈、山口縣柳井市金魚燈、大阪府河內長野市燈籠等，還有東北三大祭典的青森睡魔燈及秋田市竿燈，親近日本文化特色的祭典燈飾，不用特地飛日本，來板橋就看得到。

台日友好特色燈飾充滿文化底蘊。
台日友好特色燈飾充滿文化底蘊。

元宵節周末2月24日至2月25日有元宵趣味市集，提供農特產品、獨特美食、創意文創商品以及元宵節DIY手作體驗攤位，並安排街頭藝人展演，活動結合公益，市集時間為下午2時至晚間7時，民眾捐贈113年1-2月發票2張至服務台，可兌換熱湯圓兌換券，每天限量250份，活動募集的發票將捐贈公益團體。

新北板橋元宵藝文晚會熱鬧滾滾。
新北板橋元宵藝文晚會熱鬧滾滾。

2月25日活動進入高潮，元宵藝文晚會將邀請板橋在地學校及社區團體接力表演，穿插猜燈謎送獎品活動，好看、好吃又好玩的元宵燈會系列活動就在板橋，歡迎相揪來到府中地區賞花燈，熱鬧過元宵！

新北市板橋區公所廣告

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